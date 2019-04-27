Иран: арестованы 290 агентов ЦРУ США

Сергей Шакарянц, , 12:24 — REGNUM

Удивительным не назовёшь очередной шаг со стороны США в отношении Ирана и стран-партнёров Тегерана, сопровождённый очередным шантажом. Практически все уверены, что Вашингтон намерен объявить полное эмбарго на экспорт иранской нефти, даже в отношении стран, которым до 2 мая 2019 г. были выделены какие-то квоты. Пока известно, что только Индия (представитель МИД Индии Равиш Кумар заявил, что его страна будет соблюдать санкции США, введённые против Ирана) и Тайвань прекратили закупки иранской нефти и ищут альтернативы. А Саудовская Аравия непонятно с чего обрушила потоки «благодарности» США — видимо, саудиты уверены, что именно они займут место Ирана в мировых продажах нефти вместо Ирана. Ну, или Вашингтон нечто подобное обещал саудитам. Остальные традиционные покупатели иранской нефти крайне негативно реагируют на продолжение антииранской кампании США. Против очередных вашингтонских уловок не только Китай, обе Кореи, в некоторой части даже Япония, но и Ирак, Турция и так далее. Против — также страны-члены Евросоюза, достаточно вспомнить об отповеди МИД Бельгии от 23 апреля. Хотя уже 25 апреля, как сообщало агентство IRNA, в несколько завуалированной форме против решений Трампа выступила и Германия.

Германия, подтверждая свою приверженность ядерной сделке с Ираном, объявила, что вместе с другими странами ЕС будет оценивать последствия недавних действий США против покупателей иранской нефти, заявила на пресс-конференции в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер. «Как вы знаете, федеральное правительство Германии и Европейский Союз по-прежнему привержены ядерному соглашению с Ираном. Мы по-прежнему считаем, что это соглашение является чрезвычайно важным инструментом для предотвращения достижения ядерного оружия Ираном», — добавила она. Разъясним: понятно, что раз ЕС и конкретно официальный Берлин подтверждают приверженность «ядерной сделке» с Ираном от 2015 г., то это означает, что Германия также привержена требованию о полной отмене всяческих санкций против Ирана, которое отражено в этом самом ядерном соглашении от 2015 г. Так что, очень даже может выйти, что, помимо США, Израиля, Саудовской Аравии и ещё пары-другой стран, весь остальной мир выступит против американских «эмбарго» и иного рода запретов в отношении Ирана…

Само собой, что против Трампа и ООН. 24 апреля пресс-секретарь Генассамблеи ООН Моника Грейли заявила о протесте председателя Генеральной Ассамблеи против любых односторонних экономических, финансовых и коммерческих санкций США, которые, по её мнению, ограничивают свободу торговли: «Председатель Генассамблеи ООН в целом выступает против любых односторонних экономических, торговых и финансовых санкций и других мер, которые противоречат международному праву и основополагающим принципам Устава ООН. Председатель считает, что такие односторонние экономические меры ограничивают свободную торговлю во всём мире, и по её мнению, любые разногласия могут быть разрешены только путём переговоров и диалога».

Конечно, попытаемся разобраться с тем, к чему приведёт очередной виток ирано-американской конфронтации. Однако хочется вначале хоть попытаться узреть, чего же так испугались в США. Сообщения о намерении администрации Дональда Трампа запретить всем, даже своим союзникам, закупать нефть у Ирана начали распространяться с 22 апреля, если брать за точку отсчёта публикацию в издании Washington Post со ссылкой на источники. Правда в том, что в прошлом году Белый дом действительно пошёл навстречу требованиям целой группы государств и оставил им «льготные квоты» для приобретения углеводородов у Ирана, однако при этом США также дали время указанным государствам на то, чтобы свернуть торговые связи с Тегераном, и 2 мая отпущенный срок истекает. Но если судить, исходя из того, что союзники США собираются «торговаться» с Вашингтоном, то мы настаиваем на том, что в Белом доме чего-то крайне сильно испугались, в связи с чем и пошли на дальнейшую эскалацию напряжённости и конфронтации с Тегераном. Так, власти Японии планируют провести переговоры с США после сообщений о том, что Вашингтон намерен применять ограничительные меры ко всем зарубежным компаниям за покупку нефти из Ирана, сообщил 22 апреля генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио: «Мы намерены провести с США обстоятельный обмен мнениями». А Южная Корея планирует направить высокопоставленную делегацию в Вашингтон для продолжения переговоров по решению США о прекращении отсрочки от санкций в отношении страны и семи других импортёров иранской нефти. Как сообщает источник Yonhap, делегация во главе с южно-корейским замминистра иностранных дел по экономическим вопросам Юн Кан Хеоном планирует встретиться со своими американскими коллегами. «Наша цель — обратиться за консультацией. Это то, что мы пытаемся сделать», — сказал представитель МИД Южной Кореи о цели данного визита, не вдаваясь в подробности.

Особо выделим реакцию Турции. «Решение США о прекращении исключения ряда стран из ограничений импорта нефти из Ирана не послужит делу регионального мира и стабильности, а также навредит иранскому народу. Турция отвергает односторонние санкции в отношениях со своими соседями», — написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 22 апреля на своей странице в Twitter. Турция — это, в целом, вообще «лакмусовая бумага» истинных целей американской политики, будь то в отношении Ирана или целиком Ближнего Востока, будь то в отношении других стран и регионов мира. Ещё раз напомним — именно Турция была, есть и, вероятно, будет в дальнейшем вернейшей союзницей США по Сирии и Ираку, потому что только Турция занимается оккупацией ряда иракских и сирийских территорий, наряду с контингентами войск США в этих странах. Остальные страны мира, также незаконно обладающих военным присутствием в Сирии и Ираке, делают это силами спецназов, формирований по спецоперациям за рубежом и т.д. У США и Турции же в оккупациях Ирака и Сирии участвует вполне себе «легитимные» (с точки зрения внутренних американского и турецкого законодательств) подразделения регулярной армии. Обратим внимание — несмотря на резкую отповедь главы МИД Турции от 22 апреля, президент США Дональд Трамп в обращении к армянскому народу 24 апреля (день траура по жертвам Геноцида армян в Турции 1915−23 гг.), оставшись верным союзническому долгу, вослед иным президентам США, не произнёс слова «геноцид», а повторил «прецедент» экс-президента США Барака Обамы и назвал Геноцид армян всего лишь армянским выражением «мец ехерн» — а это высказывание, в отличие от термина «геноцид», никак не регламентировано в международном праве. Стало быть, в качестве президента Америки, Трамп в очередной раз продемонстрировал, что союзничество с Турцией для США во сто крат дороже, чем убийство в 1915−23 гг. «каких-то там» полутора миллионов армян…

Чавушоглу ответствовал Трампу на ожидающееся полное эмбарго на поставки иранской нефти 22 апреля, Трамп наплевал на армянский народ 24 апреля. У кого-то есть сомнения, в том, что Турция была и остаётся нужной США намного больше, чем чувства справедливости или требование наказания за преступления против человечности, у которых, как известно, нет срока давности? У автора данных строк — подобных сомнений не было со дня восстановления государственной независимости Республики Армения в 1991 году, например. Нет таких сомнений и сейчас. Тем не менее, фиксируем: даже такой нужный Америке союзник, как Турция, категорически против запретов на приобретение иранской нефти и, добавим, само собой разумеется, иранского газа. Ведь понятно, что вслед за «запретами» на импорт иранской нефти Трамп перейдёт к попытке «запретить» и поставки иранского газа на мировом рынке. Но, слава Богу, эти «иранские узлы» политики США на Ближнем Востоке стали ещё одной явной, наглядной демонстрацией для таких, как Армения и армяне, что американо-турецкому сотрудничеству и взаимодействию, в том числе и в регионах Закавказья, Средней Азии, Афганистана и т.д., ничего не угрожает. И грош цена иным утверждениям, как и грош цена — всяким россказням типа «потерпите ещё — вот сейчас Америка назовёт геноцид геноцидом»…

Оценки складывающейся ситуации со стороны России и Китая также заслуживают внимания. Но сперва мы приведём очередную и очевидную глупость ещё одного адепта сионизма из Вашингтона — помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона. Ирану следует изменить свое «поведение», которое якобы идёт во вред жителям страны, заявил этот горе-деятель 23 апреля на своей странице в Twitter: «Иранскому режиму следует понять, что необходимо изменить своё поведение и прекратить дестабилизирующую деятельность, которая вредит только иранскому народу». Лже-забота об иранском народе, конечно, никого в Иране не обманула и обмануть не могла. Как и не обманула никого в мире. Именно в этот день на брифинге официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан, реагируя также на заявление представительницы Белого дома Сары Сандерс о том, что с мая Вашингтон не будет выводить из-под санкций никого из иранских покупателей нефти, заявил, что власти КНР потребовали от США снять односторонние нефтяные санкции против Ирана, так как такие ограничения дестабилизируют обстановку на мировом рынке. Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин категорически против однобоких американских санкций. Из-за действий Вашингтона нарастает нестабильность на Ближнем Востоке и на международных рынках энергоносителей. Китай требует, чтобы США уважали его интересы, учитывали его обеспокоенность и воздерживались от неверных шагов, наносящих стране ущерб. Пекин и Тегеран взаимодействуют на законной основе, а американская сторона должна играть конструктивную роль, а не наоборот, добавил он.

В рамки же российской реакции входит и, по всей видимости, экстренный телефонный разговор, состоявшийся 22 апреля между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом. Особых подробностей разговора неизвестно. Источники в МИД России сообщали, что главы внешнеполитических ведомств РФ и ИРИ обсудили урегулирование в Сирии, а также ситуацию вокруг сделки по иранской ядерной программе. Лавров и Зариф также обсудили проблематику двустороннего сотрудничества и график предстоящих контактов. «Состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, включая задачи продвижения сирийского урегулирования в контексте подготовки к 12-й международной встрече в астанинском формате (25−26 апреля, Нур-Султан), а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — было сказано в сообщении МИД России.

23 апреля Россия заявила, что она особенно обеспокоена новыми санкциями США в отношении Ирана, которые демонстрирует опасные амбиции Вашингтона по достижению своей глобальной гегемонии. Под угрозой наказания, Вашингтон оказывает давление на все страны, чтобы они прекратили покупать иранскую сырую нефть с целью подорвать экономику Исламской Республики, говорится в заявлении российского МИДа на его сайте. «В погоне за глобальной гегемонией, США не только угрожают международному сообществу карательными экономическими мерами, но и открыто размахивают саблей … Вашингтон пытается реализовать свои геополитические амбиции, которые опасны для всего человечества», — говорится в заявлении. МИД РФ отметило, что США предприняли ещё один шаг против Ирана в преддверии годовщины принятия Вашингтоном в мае прошлого года решения о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 г., широко известного как ядерное соглашение с Ираном — соглашения, достигнутого по ядерной программе Ирана в Вене 14 июля 2015 года между Ираном, P5 + 1 и Европейским союзом. «Но США явно ошиблись в выборе средств, приняв решение о методе экономического удушения, нанеся удар по условиям жизни простых иранцев, чтобы сделать Тегеран послушным переговорщиком, готовым к любой сделке на американских условиях, — отмечено в заявлении МИД. — Такой курс действий ничего не добавляет к международному положению Америки и также не добавит американцам международного авторитета. Остальной мир может видеть, что политика Вашингтона становится более агрессивной и безрассудной». Министерство заявило, что «отдаёт дань сдержанности Ирана, который не поддаётся на заносчивые и высокомерные провокации США»: «Подтверждаем неизменную приверженность России выполнению СВПД. Призываем здравомыслящие силы сделать всё от них зависящее для обеспечения устойчивой работы этой уникальной договорённости, через разрушение которой Вашингтон пытается сегодня реализовать свои опасные для всего человечества геополитические амбиции».

В этот же день МИД России, видимо, уже учитывая очередную публичную дурость Джона Болтона в отношении Ирана, в комментарии, опубликованном на официальном сайте ведомства, заявило, что администрация США усиливает внешнее давление на Иран, чтобы добиться смены неугодной власти в суверенной стране. Москва подчёркивает, что МАГАТЭ регулярно подтверждает выполнение Тегераном всех предписаний соглашения в рамках СВПД. Тем не менее, Вашингтон продолжает обвинять Иран в тайных ракетно-ядерных программах. «Цель — под предлогом выдуманных претензий максимально нарастить внешнее давление на Иран, чтобы вопреки международному праву добиться извне смены власти в суверенном государстве », — указано в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Наконец, как сообщало агентство РИА «Новости», 25 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: «Мы рассматриваем это как часть антииранских, даже не санкций, а часть глобальной антииранской стратегии и политики США . Как вы знаете, это касается всех аспектов, как внутриполитической жизни Ирана, так и его международной деятельности. США стараются заблокировать все шаги руководства этого государства для того, чтобы… осложнить внутриполитическую повестку и максимально осложнить действия Ирана на международной арене. Мы заявляли о неприятии в принципе односторонних санкций, которые не одобрены международной структурой, в частности, СБ ООН, который легитимизирует санкции. Что касается Ирана, мы неоднократно и чётко давали понять о неприятии антииранской политики США. Заявленные цели, даже если они стремятся показаться благородными, не имеют ничего общего с конкретной политикой односторонних санкций. На самом деле, это уже неприкрытое давление, и весьма агрессивное на суверенное государство».

Госпожа Захарова, уже в эксклюзивном интервью IRNA заявила, комментируя также акт США по Корпусу Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, что Москва уже давала свои оценки решению Вашингтона по включению КСИР в список «террористических иностранных организаций». «Это часть комплексного антииранского подхода Вашингтона, который направлен против Тегерана и против народа Ирана. Это только одна часть, это не явление, которое нужно рассматривать по-отдельности, это то явление и то решение, которое принималось как часть глобальной, причём многолетней программы давления, которое оказывается на Иран», — отметила она. Захарова рассказала, что две недели назад, в подарок своему другу приобрела газеты 1980 г., в которой видела статью про то, как Вашингтон оказывает давление на Тегеран: «То есть это проблема, которой много лет. И, к сожалению, отношение со стороны Вашингтона к Ирану как к государству периодически обостряется и принимает такие странные, причудливые формы. В истории США есть и другие примеры: есть примеры понимания и осознания того, что если есть проблемные вопросы, их надо решать, и делать это на основе международного права и на основе, конечно, уважения суверенитета и независимости государства». Она отметила, что Иран является демократическим государством, в котором проходят активные политические процессы, в котором все признаки демократии налицо, и говорить о том, что Иран является недемократическим государством, никто не может. «Удивительно то, что несмотря на имеющийся в Штатах опыт конструктивного взаимодействия с иранской стороной — а мы все видели это на примере выработки Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — этот позитивный опыт, который действительно начал давать свои плоды и результаты, не был взят за основу отношения к этому государству», — заявила Захарова, добавив, что если бы СВПД не получил бы своей реализации, или Тегеран, например, тормозил бы его выполнение, или работал бы неконструктивно, тогда, наверно, государства имели бы право критиковать Иран, предпринимать какие-то шаги. «Но Иран и за годы работы над документом, и самое главное, после его принятия, продемонстрировал в том числе — это было зафиксировано МАГАТЭ неоднократно — абсолютную конструктивность и полную реализацию достигнутых договорённостей. За что же его опять наказывать? Получается, как ни сделай, всё ведёт к одному — что наказание обязательно последует», — подчеркнула она.

М.Захарова также отметила, что любое государство, большое или маленькое, вносит свой вклад в решение региональных вопросов. Голос даже одного государства может быть решающим, когда идёт голосование на Генассамблее ООН по каким-то вопросам, или в каких-то комитетах, и каждое государство должно осознавать свою ответственность. «А что касается Ирана, это древнейшая, нет, не культура, это древнейшая цивилизация , это мощнейшее в ресурсном плане государство, это государство со своей историей демократии, это государство, которое дало миру и человечеству большое количество достижений», — заключила она.

Поэтому понятно, что власти Ирана по-прежнему настроены решительно. Не зря МИД ИРИ назвал США недоговороспособной стороной, по словам министра Джавад Зарифа от 24 апреля, «США не являются надёжным переговорщиком, поскольку американцы обесценивают как международные правила, так и свои собственные ранее принятые решения», и в своём заявлении указал, что шаг Трампа — с мая этого года не выводить никакие страны-импортёры иранской нефти из-под действия санкций Вашингтона, — «не имеет никакого значения». В Тегеране подчеркнули, что Иран обсуждает решение Вашингтона со своими партнёрами. По итогам переговоров будет объявлено общее решение. Во время интервью агентству Reuters 25 апреля в Нью-Йорке, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не стремится к конфликту, но будет защищаться, поскольку, хотя «президент США Дональд Трамп не хочет начинать войну с Ираном, но может привести к конфликту»: «Те, кто разрабатывал политику, которая сейчас проводится, не стремятся к решению проблем исходя из переговоров. Позвольте мне прояснить, что Иран не стремится к конфликту, но он сможет защитить себя». Зариф продолжил, что Иран будет действовать осторожно в ответ на опасную политику США. Он привёл в качестве примера то, что Иран по-прежнему разрешает военным кораблям США пересекать Ормузский пролив. Глава МИД Ирана также назвал санкции США против КСИР «пустыми» и подчеркнул, что Иран не будет планировать военные зеркальные действия, пока Соединённые Штаты не изменят свои правила взаимодействия с иранскими силами. 24 апреля Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи на встрече с группой рабочих заявил, что американцы полагают, что заблокируют все пути, но народ и руководство Ирана своими усилиями смогут выйти из тупика, сообщало IRNA. «Американцы должны знать, что враждебность не останется без ответа, и они получат должную реакцию на свои действия», — заявил иранский лидер, отметив, что иранский народ не будет сидеть молча в отношении враждебных действий против него. Аятолла Хаменеи добавил, что сокращение зависимости (иранской экономики — прим.) от нефти даже лучше для Ирана. По его словам, враги неоднократно действовали против иранского народа, Исламской Революции и страны, но терпели поражение: «Сегодня враги утверждают, что хотят поставить иранский народ на колени экономическим давлением, однако сам иранский народ поставит их на колени».

В тот же день на заседании Кабинета министров, по сообщению IRNA, президент Ирана Хасан Роухани заявил: «Американцы придумывают новый заговор против Ирана каждый день в течение последних 40 лет, но при этом они всегда терпят неудачу». По его словам, американцы за последние несколько дней начали новую кампанию, чтобы подтолкнуть Иран, но снова потерпят неудачу. Подчеркнув, что Соединённые Штаты терпели поражение до настоящего времени на международной, региональной, политической и пропагандистской арене, он отметил, что «американцы не достигнут своих целей на экономической арене, хотя естественно, что у народа будут проблемы в результате их давления. Однако иранский народ хорошо знает, что нет другого пути, кроме сопротивления незаконным действиям злоумышленников». «Мы всегда готовы к переговорам и дипломатии, но в то же время, как всегда, готовы защищаться, а переговоры возможны, если всё давление будет снято, и американцы решат проблемы путём логики и рассуждений», — пояснил он. Роухани ещё раз сделал акцент на том, что сегодня нет иного пути, кроме сопротивления агрессору, и уточнил, что в отношении агрессора, который хочет поставить на колени иранскую нацию, следует понять, что он выбрал неправильный путь. И 25 апреля глава МИД ИРИ Джавад Зариф, как сообщало IRNA, после встречи с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутьерришем заявил: «Мы продавали нашу нефть, и мы продолжим продавать её. Мы выживем, и наш народ покажет Соединённым Штатам, что они не смогут достичь соглашения с Ираном под давлением. Международному сообществу важно определить, согласится ли оно с решением постоянного члена Совета Безопасности ООН (США) в отношении вынужденного нарушения резолюции Совета Безопасности ООН, или в противном случае ему грозит наказание за её соблюдение. Впервые в истории некоторые открыто угрожают наказать страну, если она будет придерживаться закона. Это то, на что международное сообщество должно отреагировать. Исходя из реакции международного сообщества, мы не можем ожидать от этого правительства (США — прим.) рациональности, но мы посмотрим, как международное сообщество отреагирует на такую иррациональность».

Что мы видим в результате данного первичного исследования? Иран не устрашился, Китай и Россия не устрашились, короче — союзники и доброжелатели Ирана непреклонны, и даже ряд явно союзнических для Вашингтона государств Запада не в панике. В панике — в основном, только США, Израиль да Саудовская Аравия. И понятно — почему: последние ряд событий обескуражил сторонников антииранского курса и заставил их переосмысливать прежние схемы прессинга на Иран, ибо уровень и степень поддержки основной массой иранского народа своего государственного руководства, а также Вооружённых сил и КСИР были беспрецедентными. Это показало, что расчёты сионистов и американских «неоконов» на разного рода бунты по поводу «подорожания яичек» или «нехватки демократии» — то, что может сработать в «европах» или ещё где-нибудь, тут либо «туго срабатывает», либо не срабатывает вовсе. Больше того — сионисты и элиты США поняли, что пустой болтовнёй никого в Иране «не купишь», ибо в Иране прекрасно помнят об одной публикации от 12 мая 2018 г., в которой известный иранский историк и радиоведущий Хосров Мотазед откровенно сказал, что «есть такая буква в алфавите» — «Американский проект раздела Ирана на семь независимых государств». Кто интересуется подробностями, попросим обратиться к источникам.

Но это первая причина страха — страх перед неминуемыми расходами для выработки совершенно новой стратегии и тактики, так как ранее срабатывавшие схемы (допустим, в Югославии, на Украине, в Киргизии или даже в Армении) на Иране пробуксовывают. Ведь нужен план, как перебороть и отравить сознание всем членам общности под названием «вооружённый народ». В Иране это — именно так, формирования Народного ополчения «Басидж» являются в сущности пятым элементом КСИР. Обзывая КСИР «террористами», дурачок Трамп невольно обозвал террористами и десятки миллионов иранцев, состоящих в ополчении «Басидж». По сути — всю страну. И страна протестует, страна требует сатисфакции за оскорбление, потому что видит, что США и сионисты явно игнорируют то обстоятельство, о котором напомнила намедни Мария Захарова — ещё раз процитируем: «А что касается Ирана, это древнейшая, нет, не культура, это древнейшая цивилизация, это мощнейшее в ресурсном плане государство, это государство со своей историей демократии, это государство, которое дало миру и человечеству большое количество достижений». Ни сионизм, ни американизм подобным преимуществом не обладают — являться древнейшей цивилизацией со своей шкалой ценностей. Есть с чего вдаться в панику и биться головой об стенку.

Есть и другая причина для американских переживаний. Именно после некоторых заявлений из Тегерана от 19 апреля, в США встрепенулись и бросились во все тяжкие. Как сообщали почти все ведущие СМИ Ирана (например, IRNA, Fars News, Mehr News и др.), министр разведки и информации Ирана Сейед Махмуд Алави во время пятничной молитвы в Тегеране в тот день заявил, что контрразведке Ирана удалось обнаружить и обезвредить «шпионскую сеть ЦРУ» в стране, которая также действовала за пределами Исламской Республики. «В ходе сложной операции против Центрального разведывательного управления США его шпионская сеть из 290 агентов в разных странах, в том числе и в Иране, была идентифицирована», — сообщил руководитель главной иранской спецслужбы. Как отметил министр Алави, информация о выявленной «шпионской сети ЦРУ» была предоставлена другим странам, что «привело к аресту нескольких агентов» американской внешней разведки. «Агенты ЦРУ в этих странах были опознаны и арестованы, а контакты разведывательного агентства США с его источниками были нарушены таким образом, что в Америке был создан комитет для оценки этого провала», — добавил Алави. Иранские спецслужбы нанесли аналогичный удар по британской службе внешней разведки MI-6, добавил Махмуд Алави. По его словам, подробности обеих операций будут представлены общественности в ближайшее время. Источник сообщает, что в прошлом (по иранскому календарю) 1397 году (март 2018 г. — март 2019 г.) органы контрразведки совместно с другими службами внутренней безопасности Ирана выявили и нейтрализовали 114 террористических группировок, 116 экстремистских и сепаратистских ячеек и 380 групп наркоторговцев, привёл результаты деятельности возглавляемого им ведомства Сейед Махмуд Алави. Алави рассказал, что его министерство переключилось с оборонительной контрразведки на проведение наступательных операций. Он сказал, что детали операций будут обнародованы в ближайшее время: «Иран успешно защищает себя от распространения терроризма и поддерживаемых иностранцами конфликтов — постоянных особенностей жизни в ряде стран региона — благодаря высокой бдительности своей разведки и сил безопасности».

Согласимся — если заявления министра Алави являются правдой, подкреплённой и документально, и физически (допустим, что хотя бы 20 арестованных агентов спецслужб США и Англии будут продемонстрированы на весь мир), то в Вашингтоне точно есть зачем паниковать. Ведь это ж не военные разведчики времён 1941−45 гг., они, кроме денег, иного Бога в голове не имеют, и им нужно выжить. Так что определённая часть крайне ценной и «Top Secret» информации о разработках и ЦРУ, и MI-6 (а мы бы не исключали и информации о деятельности израильских спецслужб против Ирана…) — уже на изучении и анализе в Высшем совете нацбезопасности (ВСНБ) Ирана, то есть — у аятоллы Хаменеи и всех высших должностных лиц и институтов власти и управления Ирана. А в современном мире действует такое правило: информирован? — следовательно, вооружён и готов. Таким образом, если кто-то на Западе, в Израиле или ещё где-нибудь, и сомневался в степени и уровне готовности иранской контрразведки, тем более — иранской военной разведки, иранских Вооружённых сил и КСИР, то после отчёта министра Алави, на наш взгляд, страх и паника не просто должны были обуять Трампа, Болтона и иже с ними. Страх должен был поселиться в их мозгах и кровеносных сосудах. И как реакция — тот самый ещё один панический антииранский шаг — как его охарактеризовал 23 апреля министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане (кстати, курд по происхождению…): «Обнулить экспорт нефти из Ирана — это просто голубая мечта США и сионистов», сообщало IRNA. Зангане в ответ на вопросы депутатов парламента отметил: «США и их региональные союзники используют нефть в качестве политического оружия, но это в конечном счёте повредит им самим». И не зря министр Джавад Зариф написал в своём аккаунте в Twitter: «Эскалация экономического терроризма против иранцев указывает на панику и отчаяние режима США ‑ и хронические неудачи его сообщников».

Автора данных строк нередко косвенно, а то и прямо, обвиняли и обвиняют в предвзятости, неспособности «видеть» и принимать во внимание информации и суждения стран-врагов Ирана. Что ж, давайте рассмотрим, что с подачи целого ряда израильских электронно-информационных порталов зациркулировало во Всемирной Сети с 24 апреля. Вот якобы украинский сайт «Голос Правди»: «Глава контрразведки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Али Насири бежал из Ирана, прихватив с собой объёмистую папку с секретными документами. Об этом сообщается на сайте мониторингового центра по отслеживанию действий Ирана со штаб-квартирой в США. По имеющейся информации, Насири тайно прибыл в одну из стран Персидского залива, где попросил политического убежища в Соединённых Штатах, обратившись в американскую дипмиссию. Бегству Насири предшествовал его конфликт с представителем верховного аятоллы Али Хаменеи в командовании КСИР — Хуссейном Таебом. Первым о побеге Насири ещё 13 апреля написало ливанское издание «аль-Маядин», аффилированное с «Хизбаллой». Через полчаса публикация пропала с сайта. Спустя неделю, 21 апреля, государственные иранские СМИ сообщили о назначении на пост главы контрразведки Фатхулла Джумейри. Никаких пояснений относительно причин смены руководителя ведомства дано не было. Подразделение контрразведки (или внутренней безопасности) КСИР было создано в 1985 г. Оно отвечает за обеспечение безопасности полётов, правительственных чиновников и общественных деятелей, а также высокопоставленных иностранных гостей во время их визитов в Иран. Кроме того, в задачи ведомства входит охрана стратегических объектов. Сообщается, что беглый генерал был одним из старейших и опытнейших сотрудников организации. Предположительно, он вывез из страны секретные документы, касающиеся иранских ядерной и ракетной программ, а также шпионских миссий спецслужб страны за рубежом». (https://golospravdy.com/iz-irana-bezhal-glava-kontrrazvedki-ksir/)

А вот один из «первоисточников» — израильский портал «Детали»: «Международные СМИ утверждают, что высокопоставленный иранский офицер бежал на Запад с секретными документами. Как сообщила 24 апреля «Исраэль ха-йом», бригадный генерал Али Насири, бывший начальник контрразведки КСИР, исчез 11 апреля, и неизвестно, где он. Некоторые издания пишут, что Насири просил убежища в одном из посольств США, но не ясно, на чем основаны эти публикации. Есть сведения, что Насири 11 апреля вступил в ожесточённый спор с начальником разведки КСИР, а затем внезапно покинул совещание. В следующие два дня он не появился на службе. Источники сообщили, что он бежал в одно из государств Персидского залива и попросил убежища в посольстве США. Как отмечает сайт Washington free beacon, «у Насири была масса секретных документов, содержащих данные об офицерах и командирах КСИР, сотрудниках разведки, а также операциях агентов КСИР за рубежом под дипломатическим прикрытием». Иранская пресса полностью проигнорировала дело Насири. Госдепартамент США отказался комментировать сообщения о том, что Насири якобы обращался в американские посольства: «Мы не предоставляем информацию о потенциальных просителях убежища». Сайт «Эль-Миаддин» опубликовал новость о таинственном исчезновении Насири, но через полчаса информация была снята с новостной страницы без объяснения причин».

Зададим вопрос адептам США и Израиля — ну и чему тут верить? Правда только в том, что недавно в командовании КСИР действительно произошли кадровые изменения. И назначение получил не только Фатхулла Джумейри на пост начальника контрразведки КСИР, но и бригадный генерал Хоссейн Салами, бывший зам. командующего КСИР, сменил на посту главкома Корпуса своего недавнего вышестоящего начальника бригадного генерала Мохаммеда Али Джафари, сообщала 21 апреля газета Tehran Times. Аятолла Хаменеи, подписавший соответствующий Указ, поблагодарил генерала Джафари за его ценную и обильную работу. Верховный лидер отметил, обращаясь к Хоссейну Салами, что, исходя из необходимости изменений в руководстве КСИР, предложенного генерал-майором Джафари, и «ввиду вашей компетентности и ценного опыта на руководящих и различных командных должностях в революционных, джихадистских и народных гвардейских институтах … я, присвоив вам звание генерал-майора, назначаю вас командующим Корпусом стражей Исламской революции».

А вот что касается «побега» генерала Насири… В истории взаимоотношений Иран-США и Иран-Израиль, увы, слишком много случаев похищения американской и израильской спецслужбами не только иранских военных, но и учёных, общественных деятелей, даже мусульманских паломников, причём прямо из Мекки. Давайте также обратим внимание на ещё одно заявление главы МИД Ирана Джавад Зарифа от 25 апреля. Как сообщало Reuters, по его словам, Иран готов провести обмен заключёнными с американской стороной. Он обратился с таким предложением к общественной организации Asia Society (Нью-Йорк, США). Зариф отметил, что речь идёт о заключённых, которые сидят в тюрьмах США, причём по ложным обвинениям. Со своей стороны, отмечает министр, Штаты утверждают, что в Иране арестованы по ложным обвинениям американцы. «Давайте не будем обсуждать это, а проведем обмен», — сказал Зариф. Он пояснил, что предлагает обмен не впервые: соответствующее обращение он высказывал полгода назад представителям американской администрации. Согласием ему в тот раз не ответили. Мы видим в последнем заявлении министра иностранных дел ИРИ прямое продолжение темы заявлений министра разведки Ирана Алави от 19 апреля. Ведь ясно же, кого из иранцев и за что сажали в тюрьмы в США, как и ясно, что именно за американцы были осуждены в Иране за откровенный шпионаж и попытки подрывных действий против ядерных объектов и Вооружённых сил Ирана.

Мы хотим также привести ещё несколько свидетельств. В издании «NEO — Новое восточное обозрение» (НВО) автор Салман Рафи Шейх (см. https://journal-neo.org/2019/04/18/will-there-be-a-war-between-the-u-s-and-the-iranian-terrorists/), оценивая шансы на войну, отмечает: «…Объявление КСИР террористической организацией можно приравнять к официальному объявлению войны Тегерану со стороны Вашингтона. Ведь даже если очередной вероломный акт агрессии США на Ближнем Востоке и не последует немедленно, подобный шаг всё равно перекрывает любую возможность к налаживанию двухстороннего диалога между Соединёнными Штатами и Ираном. Однако не стоит делать поспешные выводы по поводу печальных последствий данного решения для самих «стражей», поскольку КСИР более чем способен больно дать по зубам любому противнику, особенно такому, который в бесконечных разговорах о своей «несравненной военной мощи» начал сам верить в свои россказни. Вне зависимости от исхода военного противостояния с Ираном, Вашингтон будет вынужден заплатить высокую цену за войну с Тегераном, особенно в ситуации, когда его союзники в регионе — Израиль и Саудовская Аравия — приписывают себе данное решение Дональда Трапма, но при этом не горят желанием испытать решимость сынов иранского народа на прочность. В случае же, если военная агрессия сейчас не последует, мы можем с уверенностью говорить о том, что Тегеран будет неусыпно укреплять свои региональные и геополитические связи, чтобы выступить против американского агрессора максимально широким фронтом. И чего Трамп добился таким решением, кроме кратковременной радости Израиля и Саудовской Аравии?».

Конечно, это реакция на два взаимных «предупреждения» — Иран, как известно, открыто пригрозил, что если ему попытаются не дать продавать нефть, то никто не сможет вывести ни одного танкера из Персидского залива в Ормузский пролив и далее. Сие подтвердил, выступая на Тегеранском арабоязычном телеканале «Аль-Алам», командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири: «Если Ирану будет отказано в выгодах в Ормузском проливе, который по международным правилам является международным водным путём, мы его закроем. Если будет какая-то угроза, мы не будем сомневаться в защите наших вод. Когда дело доходит до защиты Ирана, мы будем предпринимать ответные действия». В ответ не это, некий неназванный источник в правительстве США, как сообщало 22 апреля Reuters, заявил, что «Соединённые Штаты считают неприемлемым и не допустят перекрытия Ираном Ормузского пролива». Чушь — любой американский военный корабль или субмарина, войдя в акватории Ормуза или Персидского залива, попадают в западню, к тому же достаточно мелководную. Учитывая прекрасно натренированные кадры боевых пловцов-подводников в Иране, там на уровне асимметричного ответа способны за считанные минуты уничтожить любое военное судно США. Но от этого, конечно, Ормуз не превратится в «основную точку кипения на Ближнем Востоке», как показалось некоторым комментаторам, хотя, конечно, в силу ряда обстоятельств именно с Ормуза может начаться отсчёт «точки невозврата в отношениях Ирана и США», как полагали те же комментаторы.

Проблема же, как указывала М. Захарова, не в том, что США взяли да вышли в 2018 г. из ядерного соглашения, после чего месяц за месяцем нагнетали и нагнетают шизофрению в мире. Проблема — в том, что, по минимуму, с 1980 г. США и их союзники мечтали и мечтают свергнуть конституционный строй Исламской республики в Иране и усадить «на царство» в Тегеране какого-нибудь коллаборациониста-марионетки Запада и сионистов. Вот и всё. И вокруг Ормуза проблема состоит в том, что, действительно, если какой-то псих вздумает мешать судоходству иранских танкеров в международном водном пути, то по Уставу ООН, Иран имеет право перекрыть «кислород» всему миру в Ормузском проливе. Если у США всё, что они предпринимают, юридически незаконно — то у Ирана, парирующего угрозы Вашингтона своими угрозами-предупреждениями, — всё законно.

Тем не менее, сейчас из многих стран и уголков мира несётся — по крайней мере, на полутонах испрашивается: «А если всё-таки война?». Бывший посол Италии в Ираке Марко Карнелос рассказал, что руководители американских войск заявляли ему во время службы в Ираке, что Багдад пал бы перед террористами, если бы не меры, предпринятые Ираном под командованием командующего сил спецназа «Кодс» КСИР генерал-майора Кассема Солеймани, сообщало 22 апреля Fars News со ссылкой на иранский ежедневник «Farhikhtegan». «У меня было несколько личных встреч с американскими официальными лицами, и они признавались во время этих встреч, что если бы не немедленное вмешательство Ирана в дела Ирака в 2014 году, Багдад и Эрбиль попали бы под ИГИЛ*», — рассказал Карнелос, который также был советником премьер-министра Италии по Западной Азии и Северной Африке. Он добавил, что, основываясь на его опыте в Ираке, американцы всегда стремились встретиться с иранцами, но их просьбы всегда отклонялись иранской стороной. «Я должен признать, что американские войска, дислоцированные в Ираке, глубоко понимают генерала Солеймани. Они хвалят его возможности. Через силы «Кодс», Иран сумел помешать прогрессу американских военных на Ближнем Востоке. У американских сил нет иного выбора, кроме как принять генерала в качестве ключевой военной фигуры в регионе», — подчеркнул итальянский дипломат.

К этим словам, по нашему мнению, добавить на сегодняшний день нечего. Они красноречиво характеризуют то, в чём ещё состоит причина паники в Вашингтоне — и кто бы и что бы к концу апреля 2019-го не врал об уровне и состоянии боеспособности иранских военных, в том числе и в связи с антитеррористическими военными действиями в Сирии и Ираке, кто бы ни пытался с пренебрежением минимизировать роль и значение иранских военных советников в указанных ближневосточных странах, для военных США, оказывается, с 2014 г. ясно, что, встреться они «в поле» с иранскими визави, на этом самом Ближнем Востоке — то исход боёв априори был бы предрешён.

Вот ещё факты, явившиеся миру именно после скандальных решений США по Ирану. Премьер-министр Пакистана Имран Хан побывал с визитом в Тегеране, вёл переговоры практически со всеми высшими лицами, в том числе и с аятоллой Хаменеи. Итог — Иран и Пакистан создадут совместные антитеррористические военные силы. Министр обороны и поддержки Вооружённых сил Ирана бригадный генерал Амир Хатами с визитом побывал в Москве и предупредил об угрозах распространения «трампизма» с высокой трибуны Московской конференции по безопасности. Разумеется, также провёл и конфиденциальные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу — не станем гадать, что могли говорить друг другу главы Минобороны России и Ирана. 24 апреля министры иностранных дел Ирана Джавад Зариф и Венесуэлы Хорхе Арреас подчеркнули необходимость уважать международное право и работать в координации с другими странами, выступающими против одностороннего подхода в международной системе. Зариф подчеркнул, что его страна продолжает оказывать поддержку Венесуэле, и призвал к предотвращению иностранного вмешательства в этой стране. Он отметил, что Иран продолжает свои усилия по развитию экономических отношений с Венесуэлой. Арреас также сослался на обширные дипломатические усилия Венесуэлы по противодействию циничной вспышке насилия в некоторых странах под руководством США благодаря поддержке Ирана. Ну и, источник Al Arabiya со ссылкой на государственное телевидение Ирана 24 апреля сообщил, что Мажлес (парламент) Ирана большинством голосов принял законопроект о признании всех военнослужащих США членами террористической организации. Таким образом, иранские парламентарии отреагировали на заявление Вашингтона, что теперь ни одно государство в мире не будет исключено из санкций, введённых на торговлю иранской нефтью и её закупку.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ