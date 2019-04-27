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Президент Киргизии: «Мы готовы стать мостом между «Шелковым путем» и ЕАЭС»

Политика

Киргизстанский лидер рассказал о перспективах участия республики в инициированном китайскими властями проекте «Один пояс – один путь»

Бишкек, 27 апреля 2019, 10:53 — REGNUM  «В этом году исполняется шесть лет инициативе «Один пояс — один путь». Его своевременность и перспективность стала ответом глобальным вызовам и угрозам. Киргизия одной из первых поддержала этот проект», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на международном форуме в Пекине, — пишет пресс-служба главы государства.

По словам киргизстанского лидера, Киргизия тоже вносит свой вклад в создание «Экономического пояса Шелкового пути».

«Киргизия является уникальным местом по своему географическому расположению. С одной стороны, мы с Китаем — ближайшие соседи, с другой — являемся членом Евразийского экономического союза. Мы готовы стать мостом между этими двумя глобальными экономическими зонами», — подчеркнул он.

Жээнбеков отметил, что реконструкцию транзитных автомобильных дорог в республике планируется завершить в 2022 году. Также президент выразил уверенность в том, что значительным вкладом может стать реализация проекта железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан».

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«Готовы объединить усилия по созданию новых технологий и инноваций в сфере зеленой экономики, энергосбережения, возобновляемых источников энергии, биоинженерии и нанотехнологий. Киргизия — убежденный сторонник глобальных и региональных интеграционных процессов. Мы уверены, что совместное строительство «Одного пояса — одного пути» принесет благополучие народам всех участвующих стран», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что в столице Китая в эти дни проходит второй международный форум «Один пояс — один путь», участие в котором принимают делегации 187 стран, из которых 37 стран представлены главами государств и правительств.

На мероприятии уже выступили председатель КНР Си Цзиньпинь, президент России Владимир Путин, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и главы других делегаций.

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«Один пояс — один путь» Китая
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