Выборы в Казахстане: кандидат Рахимбеков сдал экзамен на владение госязыком

Нур-Султан, 27 апреля 2019, 11:09 — REGNUM Экзамен на знание казахского языка сдал кандидат в президенты Казахстана от народно-демократической партии «Ауыл» («Село») Толеутай Рахимбеков, сообщает 27 апреля агентство «Казинформ».
Член лингвистической комиссии Ерден Кажибек отметил, что Рахимбеков написал сочинение на тему «Наша сила в единстве». В качестве второго задания кандидат прочитал текст из произведения Мухтара Ауэзова «Путь Абая». На третьем этапе Рахимбеков выступил с речью на тему «Наша столица как символ независимости».
«Его ответы на все три задания отмечались отменным качеством», — добавил Кажибек.
Как сообщало ИА REGNUM, все кандидаты в президенты Казахстана обязаны сдать экзамен на знание государственного языка, который включает сочинение, чтение произведения литературы и речь на 15 минут.
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