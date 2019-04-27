Выборы в Казахстане: кандидат Рахимбеков сдал экзамен на владение госязыком

Нур-Султан, , 11:09 — REGNUM Экзамен на знание казахского языка сдал кандидат в президенты Казахстана от народно-демократической партии «Ауыл» («Село») Толеутай Рахимбеков, сообщает 27 апреля агентство «Казинформ».

Член лингвистической комиссии Ерден Кажибек отметил, что Рахимбеков написал сочинение на тему «Наша сила в единстве». В качестве второго задания кандидат прочитал текст из произведения Мухтара Ауэзова «Путь Абая». На третьем этапе Рахимбеков выступил с речью на тему «Наша столица как символ независимости».

«Его ответы на все три задания отмечались отменным качеством», — добавил Кажибек.

Как сообщало ИА REGNUM, все кандидаты в президенты Казахстана обязаны сдать экзамен на знание государственного языка, который включает сочинение, чтение произведения литературы и речь на 15 минут.

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