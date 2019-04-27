В Кремле рассказали, когда пройдёт следующая прямая линия с Путиным

Москва, , 10:23 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что очередная прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным пройдёт летом 2019 года. Об этом он заявил журналистам сегодня, 27 апреля.

«Прямая линия будет летом», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, когда именно состоится данное мероприятие.

Напомним, что в 2018 году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась в июне и длилась более четырёх часов.

Стоит отметить, что прямая линия с Путиным в 2018 году вызвала много вопросов, связанных с форматом её проведения. Дело в том, что впервые в этом мероприятии участвовали и отвечали на вопросы граждан чиновники разного уровня, в том числе министры и вице-премьеры.