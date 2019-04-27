Назарбаев: на глобальные вызовы может ответить новая реальность «Три Д»

Пекин, , 11:03 — REGNUM Создание новой политической реальности «Три Д» будет способствовать формированию глобальной архитектуры по содействию в решении неотложных глобальных задач. Об этом заявил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на втором форуме «Один пояс, один путь» в Пекине, сообщает 27 апреля издание Zakon.kz.

Назарбаев уточнил, что реальность «Три Д» подразумевает налаживание «Трех диалогов». Первый диалог затрагивает глобальный уровень, и в нем должны участвовать США, Россия, Китая и Евросоюз.

Второй диалог, по мнению Назарбаева, должен проходить на уровне Евразии. Он должен объединить потенциалы ОБСЕ и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Третий диалог, отметил бывший президент Казахстана, — это системный экономический диалог между ЕАЭС, ЕС, ШОС и Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Нурултан Назарбаев принял участие в открытии второго форума «Один пояс, один путь», который проходит в Пекине. Бывший глава государства заявил, что инициатива «Один пояс, один путь» представляет собой новую модель глобализации с восточным лицом.

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