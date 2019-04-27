Медведчук раскритиковал идею Зеленского перенести администрацию президента

Киев, , 10:28 — REGNUM Идея перенести администрацию президента Украины — неправильная, заявил председатель политсовета объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 27 апреля телеканал 112.ua.

По его словам, подобную идею в своё время озвучивал экс-президент Украины Виктор Ющенко.

«Господин Ющенко рассказывал: «Да нет, здесь эти стены. Да тут сидел Кучма, ну и Медведчук, Щербицкий…». Там ещё многие известные люди сидели в истории Советского Союза и истории Украины. «Да нет, там стены пропитаны ненавистью, распрями и всем остальным». Но потом он отошёл от этого. Помните, госдачу хотел продать, но не продали», — рассказал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, будущий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы перенести администрацию президента в пригород Киева, освободить тем самым город от лишнего автомобильного потока, а также сократить численность аппарата президента.

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