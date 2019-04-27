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Президент Туркмении поручил ужесточить учёт иностранных граждан

Политика

В Ашхабаде состоялось совместное заседание правительства и Совета безопасности республики

Ашхабад, 27 апреля 2019, 09:58 — REGNUM  Деятельность государственной миграционной службы Туркмении должна быть направлена на обеспечение строго учёта иностранных граждан. Об этом заявил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов на совместном заседании правительства и Совета безопасности, сообщает агентство «Туркменистан сегодня».

Во время заседания выступил председатель миграционной службы М. Гурдов. Он рассказал о мерах по упорядочению въезда в республику иностранных граждан.

Глава государства, в свою очередь, поручил обеспечить условия для прохождения миграционных процедур в соответствии с международными стандартами.

Напомним, в течение 2018−2019 учебного года около 100 студентов вузов Таджикистана не смогли покинуть территорию Туркмении для продолжения учебы из-за миграционных препятствий.

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