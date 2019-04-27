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Выборы в Казахстане: кандидат Косанов подал документы в ЦИК

Политика

В случае победы на выборах Амиржан Косанов планирует изменить Конституцию Казахстана

Нур-Султан, 27 апреля 2019, 09:55 — REGNUM  Кандидат в президенты Казахстана от объединенного национал-патриотического движения «Улт тагдыры» («Судьба нации») Амиржан Косанов подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики, сообщает 27 апреля агентство «Казинформ».

Косанов уточнил, что имеет семилетний стаж на государственной службе и соответствует другим требованиям к кандидату в президенты. Экзамен на знание казахского языка назначен на 29 апреля, отметил Косанов.

Кандидат добавил, что в случае победы на выборах он планирует изменить Конституцию Казахстана и политический строй на парламентскую республику.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля движение «Улт тагдыры» выдвинуло кандидатом в президенты Казахстана Амиржана Косанова. Во время общего собрания движения кандидат отметил, что организация объединяет граждан, которые недовольны ситуацией в Казахстане.

Читайте ранее в этом сюжете: Движение «Улт тагдыры» выдвинуло кандидата в президенты Казахстана

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