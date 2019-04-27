На Украине начали рассмотрение иска о запрете Порошенко на выезд за границу

Киев, , 09:40 — REGNUM На Украине Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о запрете на выезд за границу действующему президенту Украины Петру Порошенко и чиновникам из его окружения. Об этом сказано на официальном сайте суда.

Данный иск был подан блогером Александром Дубинским. Он просит суд «запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов».

Также в иске заявитель просит признать противоправной бездеятельность полиции и Службы безопасности Украины, которые своевременно не пресекли посягательства на экономическую безопасность Украины со стороны чиновников и политиков.

Напомним, что действующий президент Украины Пётр Порошенко проиграл во втором туре выборов главы республики шоумену Владимиру Зеленскому. Тем не менее Порошенко заявил, что не собирается уходить из политики и намерен побороться на выборах в Верховную раду.

Стоит отметить, что, как выяснили украинские СМИ, Порошенко неоднократно вместе со своей семьей выезжал за рубеж, используя подставные имена. Только в 2018 году Порошенко несколько раз отдыхал на Мальдивах и в Испании, кроме того, посетил Норвегию и Францию.