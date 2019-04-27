Президент Казахстана назвал одну из главных проблем Павлодарской области

Павлодар, Казахстан, , 09:14 — REGNUM Одной из главных проблем Павлодарской области Казахстана остается экологическое неблагополучие. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в регион, сообщает агентство «Казинформ».

Глава государства подчеркнул, что индустриальные предприятия области бесконтрольно выбрасывают вредные вещества в окружающую среду. Обсуждение экологической ситуации региона состоялась во время совещания в АО «КЭЗ».

Токаев добавил, что в рамках индустриально-инновационного развития Павлодарской области было реализовано 90 проектов на сумму 988 млрд тенге ($2,6 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Павлодарскую область. В рамках поездки глава государства планирует посетить социальные и индустриальные объекты региона.

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