Киев, Украина, , 09:10 — REGNUM

Украина готовит новый пакет санкций в связи с недавним упрощением процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 26 апреля в эфире телеканала «Интер».

"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России», — рассказал чиновник.

Климкин подчеркнул, что речь идёт не о персональных санкциях, а о более жёстких секторальных и экономических ограничениях в отношении ключевых российских компаний.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, дающий право жителям Донбасса получить гражданство России в упрощённом порядке.

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Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что с начала гражданской войны на Украине около миллиона жителей Донбасса переехали в Россию, а более 330 тыс. получили гражданство РФ.

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