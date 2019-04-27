Суббота, 27 Апреля 2019 года
09:18:03 МСК

Президент Казахстана посетит социальные объекты Павлодарской области

Политика

27 апреля глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Павлодарскую область

Президент Казахстана посетит социальные объекты Павлодарской области
Иллюстрация: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев

Павлодар, Казахстан, 27 апреля 2019, 08:44 — REGNUM  Социальные и индустриальные объекты Павлодарской области Казахстана посетит президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщил 27 апреля пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, глава республики также ознакомится с ходом реализации государственных программ. Кроме того, в рамках рабочего визита в Павлодарскую область Токаев встретится с учителями, молодежью и трудовыми коллективами.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Восточно-Казахстанскую область. Глава государства посетил Семипалатинск и встретился с общественностью города.

Читайте также: Глава Казахстана поручил разработать программу развития Семипалатинска

Читайте развитие сюжета: Президент Казахстана назвал одну из главных проблем Павлодарской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить