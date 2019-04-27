Президент Казахстана посетит социальные объекты Павлодарской области

Павлодар, Казахстан, , 08:44 — REGNUM Социальные и индустриальные объекты Павлодарской области Казахстана посетит президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщил 27 апреля пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, глава республики также ознакомится с ходом реализации государственных программ. Кроме того, в рамках рабочего визита в Павлодарскую область Токаев встретится с учителями, молодежью и трудовыми коллективами.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Восточно-Казахстанскую область. Глава государства посетил Семипалатинск и встретился с общественностью города.

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