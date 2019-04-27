Суббота, 27 Апреля 2019 года
09:16:21 МСК

Министр обороны Казахстана проверил воинские части командования «Восток»

Политика

Министр проверил соединения и воинские части Аягозского и Усть-Каменогорского гарнизонов

Министр обороны Казахстана проверил воинские части командования «Восток»
Иллюстрация: Mod.gov.kz
Министр обороны Казахстана проверяет соединения и воинские части Аягозского и Усть-Каменогорского гарнизонов

Нур-Султан, 27 апреля 2019, 08:25 — REGNUM  Министр обороны Казахстана генерал-майор Нурлан Ермекбаев проверил боеспособность воинских частей регионального командования «Восток», сообщили 27 апреля в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Министр проверил соединения и воинские части Аягозского и Усть-Каменогорского гарнизонов. В частности, на учебном полигоне «Майлино» Ермекбаев ознакомился с тренировкой танковых экипажей, которые проходят подготовку к конкурсу «Танковый биатлон» в рамках «АрМИ-2019».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в Казахстане стартовали крупномасштабные стратегические командно-штабные учения «Айбалта-2019» («Секира»), которые продлятся до 3 мая. Основной целью учений является совершенствование слаженности органов военного управления.

Читайте также: В Казахстане стартовали крупномасштабные военные учения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить