Депутата Рады лишили слова за упоминание трагедии в Одессе

Киев, , 07:43 — REGNUM Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид распорядилась выключить микрофон депутату фракции «Оппозиционный блок» Игорю Шурме, который напомнил о сожжении людей в одесском Доме профсоюзов. Видеозапись инцидента опубликована 26 апреля на странице партии «Оппозиционный блок» в cоциальной сети Facebook.

Сыроид заявила, что в сожжении людей 2 мая виноват «российский десант из России и Приднестровья», и это, по её мнению, является «общеизвестным фактом».

«Сейчас пытаться искать виновных среди украинцев… недопустимо, поэтому, господин Игорь, если вы хотите закончить выступление, то вы можете говорить только о тех вещах, которые людей не разъединяют, иначе я, к сожалению, буду вынуждена закрыть заседание», — подчеркнула вице-спикер.

Напомним, пожар в одесском Доме профсоюзов произошёл 2 мая 2014 года. Он начался после столкновения сторонников и противников государственного переворота на Украине, который произошёл в феврале того же года. В результате только по официальным данным погибли 48 человек. Официальная украинская пропаганда заявляет о том, якобы погибшие противники майдана были гражданами России и Приднестровья, но эти слова ничем не подтверждены в реальности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев выгнал из студии проукраинского эксперта Александра Сытина, который заявил, что в Одессе 2 мая произошла «ликвидация малоценного человеческого материала» и по этой причине трагедию в Доме профсоюзов нельзя сравнивать с пожаром в соборе Парижской Богоматери.

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Напомним, сразу после событий 2 мая сторонники государственного переворота на Украине радовались в интернете массовой гибели оппонентов.