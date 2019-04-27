Суббота, 27 Апреля 2019 года
07:49:52 МСК

Министры обороны стран ОДКБ обсудят безопасность в Туркестане

Политика

Заседание совета министров обороны ОДКБ состоится 30 апреля в Бишкеке

Бишкек, 27 апреля 2019, 07:42 — REGNUM  Угрозы военной безопасности в Туркестане обсудят министры обороны государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в пресс-службе организации.

Заседание совета министров обороны ОДКБ состоится 30 апреля в Бишкеке. Участники заседания планируют обсудить совместные действия по снижению напряжения на таджикистанско-афганской границе, а также рассмотреть план коллективных действий ОДКБ по реализации контртеррористической стратегии ООН на 2019−2021 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля комиссия Генерального штаба Вооруженных сил России провела внезапную проверку боевой готовности авиабазы «Кант» в Киргизии. Экипажи штурмовиков Су-25 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8 выполнили задачи наращивания дежурных сил.

Читайте также: Генштаб России провел внезапную проверку авиабазы «Кант» в Киргизии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить