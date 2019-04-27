Министры обороны стран ОДКБ обсудят безопасность в Туркестане

Бишкек, , 07:42 — REGNUM Угрозы военной безопасности в Туркестане обсудят министры обороны государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в пресс-службе организации.

Заседание совета министров обороны ОДКБ состоится 30 апреля в Бишкеке. Участники заседания планируют обсудить совместные действия по снижению напряжения на таджикистанско-афганской границе, а также рассмотреть план коллективных действий ОДКБ по реализации контртеррористической стратегии ООН на 2019−2021 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля комиссия Генерального штаба Вооруженных сил России провела внезапную проверку боевой готовности авиабазы «Кант» в Киргизии. Экипажи штурмовиков Су-25 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8 выполнили задачи наращивания дежурных сил.

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