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Студентов ВШЭ смущает памятник Дзержинскому

Политика

Учащиеся решили собрать подписи за снос монумента

Студентов ВШЭ смущает памятник Дзержинскому
Феликс Дзержинский

Москва, 27 апреля 2019, 05:50 — REGNUM  Сбор подписей за снос памятника Феликсу Дзержинскому на улице Шаболовка в Москве проводят студенты Высшей школы экономики, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам главы пресс-службы ВШЭ Ксении Брегадзе, студентам не нравится памятник, установленный на территории учебного заведения. Пока никакого решения не принято.

Напомним, ВШЭ находится на территории бывшей фабрики имени главы ВЧК Феликса Дзержинского. Здание было передано вузу вместе с памятником.

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