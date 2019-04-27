Две оппозиционные партии Японии решили объединиться

Токио, , 05:52 — REGNUM Оппозиционные партии Японии «Демократическая партия для народа» и «Либеральная партия» подписали соглашение об объединении, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что партии приняли решение объединиться для более эффективного противостояния правящей Либерально-демократической партии Японии на грядущих выборах, которые состоятся в июле 2019 года. Также слияние позволило увеличить парламентскую фракцию «Демократической партии» с 58 до 64 депутатов.

Отмечается, что во главе «Демократической партии» останется ее председатель Юитиро Тамаки, а сама партия сохранит свой политический курс.