Суббота, 27 Апреля 2019 года
06:07:20 МСК

Две оппозиционные партии Японии решили объединиться

Политика

Чтобы эффективней бороться с правящей партией на выборах

Токио, 27 апреля 2019, 05:52 — REGNUM  Оппозиционные партии Японии «Демократическая партия для народа» и «Либеральная партия» подписали соглашение об объединении, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что партии приняли решение объединиться для более эффективного противостояния правящей Либерально-демократической партии Японии на грядущих выборах, которые состоятся в июле 2019 года. Также слияние позволило увеличить парламентскую фракцию «Демократической партии» с 58 до 64 депутатов.

Отмечается, что во главе «Демократической партии» останется ее председатель Юитиро Тамаки, а сама партия сохранит свой политический курс.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство Японии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить