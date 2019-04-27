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Госдеп США посоветовал американцам воздержаться от поездок в Шри-Ланку

Политика

Также США эвакуируют из страны детей госслужащих

Вашингтон, 27 апреля 2019, 05:02 — REGNUM  Госдеп США порекомендовал гражданам Соединенных Штатов не ездить в Шри-Ланку из-за угроз безопасности, сообщает пресс-служба госдепартамента.

Госдеп сообщает, что террористические группы на Шри-Ланке могут продолжить нападения на жителей страны. Поэтому в связи с угрозой новых терактов гражданам США не рекомендуется посещать Шри-Ланку. Также Госдеп распорядился вывезти из страны детей американских госслужащих школьного и дошкольного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайское посольство на Шри-Ланке предостерегло граждан КНР от посещения страны. Отмечалось, что из-за угрозы терактов сотрудники дипмиссии не смогут обеспечить должной безопасности гражданам Китая. Также в России туристические компании прекратили продажу туров на Шри-Ланку из-за угроз безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай предостерегает своих граждан от поездок в Шри-Ланку

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