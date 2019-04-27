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Мексика заявила об обеспокоенности ситуацией на границе с США

Политика

Мексика обеспокоена задержками в таможенных процедурах

Мексика заявила об обеспокоенности ситуацией на границе с США
Jonathan McIntosh
Пограничная стена США с Мексикой. Фреска под названием «Пасео Гудидад» (Парад человечества). На ней изображены трудности, с которыми сталкиваются мигранты по пути в США

Мехико, 27 апреля 2019, 04:45 — REGNUM  МИД Мексики направил ноту в посольство США, в которой выразил беспокойство по поводу ситуации на некоторых переходах через границу с Соединенными Штатами. Об этом говорится в официальном заявлении мексиканского МИД.

Сообщается, что Мексика обеспокоена задержками в таможенных процедурах, которые последнее время наблюдаются на отдельных переходах через мексикано-американскую границу. В частности, ряд американских и мексиканских компаний столкнулись с экономическими проблемами, вызванными задержками. МИД Мексики отметил важность ускорения транзита товаров и перехода людей через границу между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон распорядился направить еще 300 военнослужащих на границу с Мексикой. Отмечается, что среди них будет 100 поваров, которые будут раздавать еду мигрантам, скопившимся у границы с Соединенными Штатами.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон направит еще военнослужащих на границу с Мексикой

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