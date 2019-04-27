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Абэ: И Токио и Москва хотят ядерного разоружения КНДР

Политика

Премьер-министр Японии прокомментировал встречу Путина и Кима

Абэ: И Токио и Москва хотят ядерного разоружения КНДР
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин (Россия) и Ким Чен Ын (КНДР)

Вашингтон, 27 апреля 2019, 04:32 — REGNUM  В денуклеаризации Корейского полуострова заинтересованы и Япония, и Россия, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, сообщает Kyodo.

Комментируя завершившиеся 25 апреля переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына и российского президента Владимира Путина, Абэ сказал, что они стали важным событием в достижении денуклеаризации Корейского полуострова.

Он назвал ядерное разоружение Северной Кореи целью, общей для России и Японии, причём Абэ подчеркнул, что с Путиным они давно на эту тему «сходятся во мнении».

Это заявление Абэ сделал во время визита в Вашингтон. Он пообещал содействовать диалогу Соединённых Штатов с Северной Кореей по проблеме денуклеаризации.

Напомним, 25 апреля во Владивостоке состоялись переговоры Путина и Ким Чен Ына. 26 апреля Абэ встретился в Вашингтоне с американским президентом Дональдом Трампом: обсуждался главным образом северокорейский вопрос.

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Российско-японские отношения
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