Помпео встретился в главой Комитета нацбезопасности Казахстана Масимовым

Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео провел в Вашингтоне встречу с главой Комитета Национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым, сообщает пресс-служба американского госдепа.

Сообщается, что в ходе встречи Масимов обсудил с Помпео передачу президентской власти в Казахстане. Также одной из главных тем встречи было сотрудничество в области борьбы с терроризмом, в частности, в Афганистане. Пресс-служба отмечает, что Помпео затрагивал и вопрос «кризиса в области прав человека» в Синьцзян-Уйгурском автономном округе в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Казахстане прошла встреча председателя правительства страны Аскара Мамина с послами Великобритании, Канады и Евросоюза, а также с представителем американской торговой палаты Дорисом Бредбюри и временным поверенным в делах США в Казахстане Теодором Лингом. На встрече обсуждался вопрос привлечения иностранных инвестиций в Казахстан.

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