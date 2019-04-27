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Генсек ООН: США лишают мир контроля за оборотом оружия

Политика

Гутерреш назвал этот договор единственным инструментом, который реально может повысить транспарентность и контроль за международным оборотом вооружений

Нью-Йорк, США, 27 апреля 2019, 03:24 — REGNUM  Решение Вашингтона выйти из Международного договора о торговле оружием приведёт к утрате контроля за международным оборотом вооружений, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в заявлении, размещённом на сайте организации.

Комментируя заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о выходе из договора, Гутерреш назвал этот договор единственным инструментом, который реально может повысить транспарентность и контроль за международным оборотом вооружений. Тем более выход из него опасен в современной международной обстановке.

Напомним, Международный договор о торговле оружием регулирует международную торговлю оружием, оборот которого ограничен в соответствие со специальной конвенцией.

Договор поддержали 154 страны — члены ООН из 193. Против высказались Иран, Северная Корея и Сирия, 23 страны воздержались, в том числе Китай и Россия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Трамп сказал, что Международный договор о торговле оружием не нужен Штатам. Во-первых, потому что безответственные страны выигрывают от него, не соблюдая договорённости. Во-вторых, 63 страны вообще не подписали этот документ.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил о выходе США из Международного договора о торговле оружием

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Внешняя политика США
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