Байден за сутки собрал $6,3 млн на предвыборную кампанию

Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден за первые сутки после объявления о выдвижении в качестве кандидата в президенты на выборах в 2020 году собрал около $6,3 млн в качестве пожертвований на проведение предвыборной кампании, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей его предвыборного штаба.

Сообщается, что на избирательную кампанию Байдена пожертвовали деньги около 97 тысяч физических и юридических лиц. По данным газеты, ему удалось собрать больше средств за первые сутки после выдвижения, нежели другим членам Демократической партии США, решившим поучаствовать в предвыборной гонке. Например, экс-конгрессмену от штата Техас Бето О'Рурку удалось собрать $6,1 млн за первые сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Джо Байден официально объявил об участии в президентских выборах в США в 2020 году в качестве кандидата. На своей странице в Twitter политик заявил, что сила его принятого решения будет зависеть также и от его сторонников, в том числе от того, сколько пожертвований на избирательную кампанию они готовы выделить.

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