Пашинян объяснил, как экс-чиновники оказались за границей

Ереван, , 02:09 — REGNUM И бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Мигран Погосян, и бывший министр охраны природы Арам Арутюнян выехали из Армении, воспользовавшись своей депутатской неприкосновенностью, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос журналистов о том, как так получилось, что бывшие чиновники, на которых заведены уголовные дела, покинули страну.

«Арам Арутюнян воспользовался депутатским мандатом и пропал из поля зрения. Пока он не был лишен депутатской неприкосновенности, никто в его отношении не имел каких-либо рычагов. Мигран Погосян, также воспользовавшись депутатской неприкосновенностью, выехал из Армении. Что здесь удивительного? Если бы их задержали в условиях наличия у них депутатской неприкосновенности, все вы сейчас сказали бы: «А где закон, где законность, верховенство закона?» Но куда им бежать, Земля маленькая», — цитирует Пашиняна azatutyun.am.

Генерал-майор Мигран Погосян обвиняется в присвоении или растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Погосян, еще при правлении Сержа Саргсяна, оказался в центре Панамского офшорного скандала еще при правлении Республиканской партии.

15 апреля стало известно, что экс-депутат привлечен по делу в качестве обвиняемого. ССС объявила его в розыск, а суд удовлетворил ходатайство о его аресте.

На днях Погосян был обнаружен в Карелии и задержан, а затем арестован в результате сотрудничества прокуратур Армении и России.

Вчера в ходе брифингов в Национальном собрании глава оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян задался вопросом: почему ни у кого не возникает вопроса, что делает Мигран Погосян в России?

«Уже год мы знаем, что Мигран Погосян должен быть привлечен к уголовной ответственности. Следственный органы столько времени медлили, что этот человек благополучно уехал и его не смогли схватить. Никто не поднимает вопрос: как он уехал, а чем вы занимались, когда он уехал, чем вы занимались, когда «Булки Арам» [Арам Арутюнян — ред.] уехал? Вас этот вопрос не интересует… Гонсалес [племянник Сержа Саргсяна Нарек Саргсян был задержан в Праге с паспортом на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса — ред.] в Праге обратился за политическим убежищем, Родригес в Москве обращается, а Хосе Игнасио может в Мексике обратиться. Армению превратили в сериал», — сказал Марукян.

Арам Арутюнян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах и отмывании денег. Он объявлен в розыск.

Согласно обвинению, Арам Арутюнян, с 2007 года занимая должность министра охраны природы Армении, для предоставления лицензии на эксплуатацию 10 рудников получил от бизнесмена Сильвы Амбарцумян взятку в размере 14 млн долларов США: 6 млн были переданы через близких экс-министра наличными, а 8 млн были перечислены на разные счета в ОАЭ. После этого Арутюнян перевел деньги в швейцарский банк и начал понемногу их перечислять на счет компании, которая принадлежит близкому ему человеку и ведет предпринимательскую деятельность в Армении. Арам Арутюнян выдвинутые против него обвинения не признает.

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