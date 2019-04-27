Москва продолжит усилия по мирному урегулированию по Карабаху: Путин

Пекин, , 01:17 — REGNUM Москва продолжит посреднические усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим азербайджанским коллегой. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Согласно российским источникам, глава Кремля на встрече с Алиевым также сообщил, что в августе в России состоится встреча лидеров России, Азербайджана и Ирана.

Владимир Путин и Ильхам Алиев в Пекине принимают участие в международной конференции «Один пояс, один путь».

Выступая на конференции, президент Азербайджана заявил, что «нагорно-карабахский конфликт является серьезной проблемой не только для Азербайджана, но и для региональной стабильности и мира».

Армения представлена на конференции на уровне министра охраны природы.