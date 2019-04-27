В Румынии пройдет референдум о запрете амнистии коррупционеров

Бухарест, , 00:32 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о проведении 26 мая — в один день с выборами в Европарламент — референдума по вопросу амнистии коррупционеров. Как сообщило ИА Mediafax, Йоханнис предлагает запретить амнистию и помилования осужденных за коррупционные преступления.

Глава государства также предлагает запретить правительству вмешиваться в работу правосудия и дать возможность опротестовывать решения правительства в Конституционном суде.

Поводом для проведения референдума стали неоднократные попытки правительства Социал-демократической партии (СДПР) провести амнистию коррупционеров, при том, что в большое число осужденных за коррупцию в последние годы — именно представители правящей СДПР.

Действия румынского правительства жестко раскритиковали в Брюсселе.