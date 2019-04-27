Каракас назвал новые санкции США шагом отчаяния

Каракас, , 00:17 — REGNUM Санкции Вашингтона против венесуэльского министра иностранных дел Хорхе Арреасы — это проявление отчаяния, заявил глава внешнеполитического ведомства в Twitter.

Арреаса отметил, что санкции против Венесуэлы только подтверждают правоту Каракаса, поэтому они имеют обратный эффект: решимость бороться с западным давлением становится от них только сильнее. Он напомнил, что осудил политику давления США в Совете Безопасности ООН.

«Сегодня администрация [президента США Дональда] Трампа отвечает отчаянием, правда им неприятна!» — заявил Арреаса.

Напомним, 26 апреля американский минфин ввёл санкции против Арреасы и венесуэльского судьи Кэрол Падильи.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ указали на отказ Вашингтона от цивилизованного диалога с законными властями в Каракасе и о действиях, фактически дискредитирующих дипломатию на международной уровне.

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