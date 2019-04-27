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Каракас назвал новые санкции США шагом отчаяния

Политика

Арреаса: Американские санкции дают обратный эффект

Каракас назвал новые санкции США шагом отчаяния
Luigino Bracci
Хорхе Арреаса

Каракас, 27 апреля 2019, 00:17 — REGNUM  Санкции Вашингтона против венесуэльского министра иностранных дел Хорхе Арреасы — это проявление отчаяния, заявил глава внешнеполитического ведомства в Twitter.

Арреаса отметил, что санкции против Венесуэлы только подтверждают правоту Каракаса, поэтому они имеют обратный эффект: решимость бороться с западным давлением становится от них только сильнее. Он напомнил, что осудил политику давления США в Совете Безопасности ООН.

«Сегодня администрация [президента США Дональда] Трампа отвечает отчаянием, правда им неприятна!» — заявил Арреаса.

Напомним, 26 апреля американский минфин ввёл санкции против Арреасы и венесуэльского судьи Кэрол Падильи.

Читайте подробнее: США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ указали на отказ Вашингтона от цивилизованного диалога с законными властями в Каракасе и о действиях, фактически дискредитирующих дипломатию на международной уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России «с возмущением» воспринял новые санкции США против Венесуэлы

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Санкции США против Венесуэлы
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