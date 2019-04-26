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Экс-президент Польши: Зеленский не хочет встречаться с Путиным тет-а-тет

Политика

Избранному президенту Украины нужен «защитный зонтик»

Экс-президент Польши: Зеленский не хочет встречаться с Путиным тет-а-тет
Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, 26 апреля 2019, 23:31 — REGNUM  Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не хочет встречаться с президентом Российской Федерации Владимиром Путины тет-а-тет. Слова Квасьневского приводит сегодня, 26 апреля, «Укринформ».

По словам Квасьневского, избранный президент Украины не хотел бы начать общение с Путиным с разговора тет-а-тет. Сперва Зеленский хотел бы встретиться с российским лидером в рамках «нормандского формата» с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Такое решение Квасьневский назвал «справедливым».

"Такой формат создаст для него «защитный зонтик», ведь встреча с политическим хищником не стала бы для него благоприятной», — сказал Квасьневский.

Бывший президент Польши пояснил, что у него была встреча с Зеленским за неделю до второго тура выборов. Там и обсуждалась данная тема. Также в беседе участвовали экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-председатель Европарламента Пат Кокс.

Стоит отметить, что в Кремле сразу заявили, что российская сторона совершенно не жаждет переговоров с новым президентом Украины. Президент Путин прямо сказал, что линию общения с новым президентом Украины он будет строить исходя из тех конкретных дел и шагов, которые будет делать Зеленский.

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