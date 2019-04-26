Число раненых на востоке сектора Газа палестинцев достигло 60 человек

Рамалла , , 23:28 — REGNUM В ходе столкновений с израильскими военными и полицейскими на востоке сектора Газа получили травмы и ранения 60 человек, сообщает 26 апреля министерство здравоохранения Палестины.

Ранее сообщалось о 40 пострадавших в ходе очередного пятничного всплеска столкновений палестинцев и израильских силовиков.

О погибших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, жители палестинского анклава в секторе Газа более года осуществляют акцию протеста под названием «Великий марш возвращения». За это время в стычках и перестрелках погибли 272 палестинца, около 17 тыс. получили ранения и травмы.

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