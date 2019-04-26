Вашингтон, США, , 23:23 — REGNUM

Счетная палата США (U.S. Government Accountability Office — GAO) провела изучение вопроса поставок запасных частей для истребителей пятого поколения F-35. Полный текст доклада опубликован на сайте GAO. Счетная палата — это аудиторский, оценочный и аналитическо-следственный орган Конгресса США.

F-35 (cc) skeeze

Данный доклад выявил серьёзные недостатки в обеспечении запчастями самолетов F-35. В документе приводятся конкретные цифры. Нехватка запасных частей и ограниченные возможности для ремонта послужили причиной сокращения налета самолетов F-35 за период с мая по ноябрь 2018 года на 30 процентов. Кроме того, за этот период минобороны США имело отставание в ремонте около 4300 частей для истребителей F-35.

Счетная палата США отмечает, что минобороны закупает определенные комплекты деталей на F-35 заранее, на годы вперед, чтобы поддерживать их в боевой готовности в ходе развертываний, в частности, на кораблях. Оказалось, что в связи с постоянной модернизацией самолетов эти запчасти не полностью соответствуют требуемым параметрам. Так 44 процента заранее приобретенных деталей были несовместимы с самолетами, которые Корпус морской пехоты США взял на недавнее развертывание.

Счетная палата США пришла к выводу, что несовершенная глобальная сеть поставки запчастей ставит под вопрос боевую готовность растущего флота истребителей F-35. При этом снабжать необходимо не только подразделения на территории США, но и за рубежом, а также еще восемь стран-партнеров программы создания истребителя F-35.