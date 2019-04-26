ВВС США планируют первые летные испытания гиперзвуковой ракеты Х-60А

Вашингтон, , 23:20 — REGNUM В ходе своего ежегодного мероприятия DoD Lab Day минобороны США продемонстрировало свои инновационные разработки в различных областях, в том числе, в гиперзвуковом оружии, оружии направленной энергии и боевых лазерах.

Исследовательская лаборатория ВВС США продемонстрировала свои исследования по созданию гиперзвукового оружия. Завершена разработка конструкции жидкостной ракеты Х-60А воздушного базирования. Далее работы переходят к стадии изготовления.

В 2020 году ракета X-60А будет проходить свои первые лётные испытания. Что интересно, на представленной картинке ракета сбрасывается с бизнес-джета, а не с боевого самолета. Трудно пока сказать, что это означает: фантазию автора или вариант ее боевого развертывания.

Ранее в открытых источниках уже была информация, что США активизировали свою работу над гиперзвуковым оружием, в том числе, из-за отставания от России. Сообщалось, что американская гиперзвуковая ракета будет иметь скорость около 5М, т. е. в 5 раз превышать скорость звука.

Следует заметить, что скорость полета ракеты Х-47М2 российского гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» составляет около 10М. В настоящее время данный комплекс уже стоит на боевом дежурстве.