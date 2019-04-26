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МИД России «с возмущением» воспринял новые санкции США против Венесуэлы

Политика

Вашингтон ввёл односторонние санкции против главы МИД Венесуэлы

МИД России «с возмущением» воспринял новые санкции США против Венесуэлы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 26 апреля 2019, 22:33 — REGNUM  В МИД России «с возмущением восприняли» сообщения о введении Вашингтоном персональных санкций в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы. Об этом говорится в комментарии, распространённом 26 апреля пресс-службой российского ведомства.

Отмечается, что российская сторона видит в данном шаге «очередное проявление всё более агрессивной линии США на дискредитацию международной дипломатии и её подмену диктатом, циничным экономическим и политическим нажимом».

«По существу США демонстративно исключают для себя любые возможности цивилизованного диалога с законными властями в Каракасе, стремятся воспрепятствовать их международным контактам, в том числе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты призвали Вашингтон «вернуться в международно-правовое поле» и «прекратить политику шантажа и провоцирования извне напряжённости в Венесуэле», отметив, что мировому сообществу «необходимо содействовать налаживанию инклюзивного внутривенесуэльского диалога».

Читайте ранее в этом сюжете: США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы

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Санкции США против Венесуэлы
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