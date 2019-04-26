Трамп заявил о выходе США из Международного договора о торговле оружием

Вашингтон, , 21:37 — REGNUM США выходят из Международного договора о торговле оружием, заявил 26 апреля президент Дональд Трамп, выступая на встрече Национальной оружейной ассоциации.

Позднее Белый дом пояснил, что это решение направлено на защиту суверенитета США.

«Договор просто не нужен для участия США в ответственной торговле оружием. Америка будет соблюдать законы США», — указано в заявлении Белого дома.

«Договор ограничивает только ответственные страны, а безответственным не мешает продолжать своё дело. В настоящий момент 63 страны не подписали этот договор, включая таких крупных экспортеров оружия, как Россия и Китай», — отметили в Белом доме.

Напомним, администрация предыдущего президента США Барака Обамы просила сенат ратифицировать этот договор, но ставший президентом Дональд Трамп заявил, что США «никогда не ратифицируют Международный договор о торговле оружием, составленный под эгидой ООН».

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