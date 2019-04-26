В посольстве России назвали «вопиющим беззаконием» приговор Марии Бутиной

Вашингтон, , 21:35 — REGNUM В посольстве России в США «возмущены вопиющим беззаконием американской Фемиды» в связи с вынесенным 26 апреля приговором российской гражданке Марии Бутиной. Об этом говорится в сообщении на официальной странице российского диппредставительства в Facebook.

«В заключении будет продолжать находиться невиновный человек. Под надуманными обвинениями… американская юстиция заставила россиянку совершить самооговор. Ей угрожали длительными сроками лишения свободы и содержали в неприемлемо жестких тюремных условиях», — отмечают российские дипломаты.

В посольстве подчёркивают, что считают Марию Бутину политической заключённой, «жертвой провокации спецслужб и произвольного применения репрессивных законодательных норм США».

«Настаиваем на невиновности нашей соотечественницы. Требуем её незамедлительного освобождения. Продолжим оказывать ей всестороннюю консульско-правовую помощь», — заявляют в посольстве.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, признав её виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». После отбывания наказания Бутина будет депортирована на родину.

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