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Танки на Дворцовой: во-первых, это красиво!

Политика

В жаркий апрельский день центр Петербурга был наполнен гулом моторов военной техники. А вот лязга гусениц не было — военные позаботились о том, чтобы не портить асфальт

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Танки на Дворцовой: во-первых, это красиво!
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танки Т-72Б3 у Зимнего дворца

Санкт-Петербург, 26 апреля 2019, 21:49 — REGNUM  На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в пятницу, 26 апреля, прошла репетиция военного парада в честь 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Она стала первой тренировкой назначенного на 9 мая парада в полном формате, то есть с участием десятков единиц военной и специальной техники, в том числе бронеавтомобилей, танков, самоходных артиллерийских установок и ракетных систем.

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Вынос знамен на репетиции военного парада в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вынос знамен на репетиции военного парада в Петербурге
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Вынос знамен на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вынос знамен на Дворцовой площади

Задействованная в репетиции техника входила в город еще с утра. Это, конечно, вызвало определенные проблемы на дорогах Петербурга, однако информация о перекрытиях и ограничениях была заранее распространена в СМИ, и потому катастрофических пробок удалось избежать.

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Почетный караул со знаменем на репетиции военного парада в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Почетный караул со знаменем на репетиции военного парада в Петербурге
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Проезд автомобиля командующего парадом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проезд автомобиля командующего парадом

Гости и жители Петербурга с большим интересом наблюдали за перемещениями военных, которые готовились к параду, снимали их и технику на свои гаджеты, выкладывали записи в соцсетях. Множество «гражданских» пришли на Дворцовую площадь к началу репетиции.

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Зрители на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители на Дворцовой площади
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Зрительница на репетиции военного парада в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрительница на репетиции военного парада в Петербурге

У парада в Петербурге будет пешая, механизированная и авиационная части. Все они сегодня были представлены на Дворцовой площади и над нею. В параде будут участвовать свыше 4,5 тыс. военнослужащих, в том числе курсантов военных училищ, около 110 образцов военной и специальной техники, а также более 20 самолётов и вертолётов.

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Репетиция военного парада в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Репетиция военного парада в Петербурге
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Парадные расчеты военнослужащих на Дворцовой
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих на Дворцовой
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Курсанты Университета войск Национальной гвардии
Дарья Драй © ИА REGNUM
Курсанты Университета войск Национальной гвардии
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Курсантки Военного университета на репетиции военного парада в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Курсантки Военного университета на репетиции военного парада в Петербурге

По традиции, во главе механизированной колонны — лучший советский танк времен Великой Отечественной войны Т-34−85.

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Танк Т-34 на репетиции военного парада в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танк Т-34 на репетиции военного парада в Петербурге
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Танк Т-34-85 во главе механизированной колонны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танк Т-34-85 во главе механизированной колонны

Колесная техника Вооруженных сил России представлена автомобилями УАЗ, бронетранспортерами БТР-82А, бронеавтомобилями «Тайфун-К» и «Тигр».

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Автомобили «УАЗ» на репетиции военного парада в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Автомобили «УАЗ» на репетиции военного парада в Петербурге
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Автомобили «Тигр» и «УАЗ»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Автомобили «Тигр» и «УАЗ»
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Бронетранспортеры БТР-82А на репетиции военного парада в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бронетранспортеры БТР-82А на репетиции военного парада в Петербурге

Настоящим украшением парада, всегда вызывающим восторг зрителей, являются модернизированные танки Т-72Б3.

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Танки Т-72Б3 на репетиции военного парада в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танки Т-72Б3 на репетиции военного парада в Петербурге

Кроме них в специальных гусеницах с асфальтоходными башмаками и лентами с резиновым ходом по Дворцовой прошли боевые машины пехоты БМП-3, грозные самоходные артиллерийские установки «Мста-С».

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Бронетранспортеры БТР-82А на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бронетранспортеры БТР-82А на Дворцовой площади
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Артиллерийские установки «Нона»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Артиллерийские установки «Нона»
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152-мм самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С»
Дарья Драй © ИА REGNUM
152-мм самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С»

Вооружение российской армии также представлено в Петербурге реактивными системами залпового огня БМ-21 «Торнадо», зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1» и зенитно-ракетными комплексами С-400, самоходными артиллерийскими установками «Нона-СВК», оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М».

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Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо»
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САУ «Мста-С» выходят на Дворцовую
Дарья Драй © ИА REGNUM
САУ «Мста-С» выходят на Дворцовую

В авиационной части парада будут представлены ударные вертолёты Ми-24 и Ми-35, разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт Ми-26, многоцелевой вертолёт Ми-8, военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12.

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Вертолеты Ми-8АМТШ над Дворцовой площадью
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолеты Ми-8АМТШ над Дворцовой площадью
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Военно-транспортный самолет на репетиции военного парада в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военно-транспортный самолет на репетиции военного парада в Петербурге

В составе группы боевых самолётов — Су-24МР, Су-30СМ, Су-34, Су-35, МиГ-31. У лётчиков пройдут ещё отдельные тренировки.

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Фронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции военного парада в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции военного парада в Петербурге
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Истребители-бомбардировщики Су-34 на репетиции военного парада в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Истребители-бомбардировщики Су-34 на репетиции военного парада в Петербурге

Следующая репетиция парада в Петербурге состоится 30 апреля. Генеральная репетиция назначена на 7 мая, в 10:00 мск.

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Военная техника на набережной после репетиции
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная техника на набережной после репетиции
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БМП на набережной после репетиции
Дарья Драй © ИА REGNUM
БМП на набережной после репетиции

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Военная техника стянута в Петербург для полномасштабной репетиции парада

regnum author Дарья Драй
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