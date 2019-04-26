Что ждёт Россию на Украине после выборов?

Александр Халдей, , 21:52 — REGNUM

В первой части статьи мы рассмотрели некоторые риски, которые возникают у России в Донбассе в связи с победой Владимира Зеленского на украинских президентских выборах. Теперь стоит рассмотреть возможности, которые появляются у России в связи с этим избранием.

Спектр возможностей возникает, прежде всего, на грамотном и рациональном использовании пространства конфликтов внутри Украины. Здесь возникает целый спектр возможностей.

Прежде всего, надо понимать, что Украина — глубоко олигархическая территория. Эксперты правильно говорят, что, несмотря на то, что Зеленский Украину взбаламутил, разворошить коррупционное гнездо ему никто не даст, так как за этим стоят интересы могущественных игроков. Любая попытка борьбы с коррупцией госаппарата вызовет гигантский саботаж. Проще говоря, пока Трамп полностью не разгромит в США демократов через доказательство вовлечения Клинтон и Байдена в коррупцию на Украине, решить проблему украинской коррупции не удастся.

Но разгром демократов как класса в США — это уже вне компетенции Трампа. Как говорится, «съесть-то он съест, да кто ж ему даст». Трамп такие вопросы не решает. Поэтому Байдена он пощиплет, но съесть демократов ему не дадут. А значит, и коррупция на Украине останется в неприкосновенности.

Коррупция — главный инструмент американского управления постсоветскими элитами, без которого местные аборигены выдут у американцев из-под контроля. Не случайно в России борьба с коррупцией стала сутью борьбы за суверенитет.

Поэтому американцы не стремятся искоренить на Украине коррупцию полностью, а хотят лишь немного её понизить. Они хотят ограничить низовую коррупцию и контролировать верхушечную, так как сейчас они эти процессы не контролируют вовсе.

Задача США — свести украинскую коррупцию к такому уровню, который, не лишая их рычагов давления на элиты, снизит тормозящее влияние на экономику. Вызванный коррупцией всеобщий кризис не даёт превратить Украину в витрину для Донбасса, Крыма и России. Присоединяться к падающей Украине никто не хочет.

3 chief39 Украина

Противоречие целей никогда не даст США добиться желаемого на этом направлении. Для искоренения коррупции на Украине должна произойти революция, возможная лишь при военном разгроме. Сохранение нынешней схемы воспроизводства украинских элит делает коррупцию главным инструментом их появления.

Поэтому на нынешней Украине коррупция побеждает всех без исключения — Европу, США, украинскую государственность. Мы говорим «Украина» — подразумеваем «коррупция». Устранение коррупции на Украине равно мифу, более нереальному, чем построение коммунизма в отдельно взятой стране. Понятно, что сохранение коррупции создаёт сферу неуправляемости в элитных процессах, что влечёт эрозию украинского консенсуса вокруг фигуры Зеленского. Поле для игры на конфликте интересов для России возрастает.

Ещё одним фактором в пользу России является то, что стратегия успеха Зеленского требует превращения Украины в развитую экономику. Это невозможно без дешёвых энергоресурсов из России и открытых рынков сбыта в России и ЕС. Оба эти направления для Украины надёжно закрыты, и недавнее решение российского правительства прекратить поставки на Украину нефтепродуктов и угля — а в перспективе и транзит газа — ставят на остатках промышленности Украины большой крест.

Экономического роста не будет ещё и потому, что кураторы Украины взяли курс на превращение её в аграрную страну — при том, что дешёвых ГСМ нет, а большинство населения живёт в городах и к аграрной работе не приспособлено. Село Украины давно скатилось в архаику почти натурального хозяйства. Гарантированы социальные протесты и падение экономики, которая растёт только при развитии промышленности.

Это усиливает сепаратистские стремления восточных и южных областей Украины. Карта раскола страны уже видна по карте голосов, поданных за Зеленского. За Порошенко и Тимошенко — Центр и Запад с акцентом на две западноукраинских области. Восток и Юг — за Бойко и Зеленского.

Развитию экономического и политического кризиса на Украине способствует сохранение требований МВФ — сокращение субсидий и приватизация земли. Уклониться от этого Зеленскому не удаётся, и скандалы на эту тему ещё впереди. Октябрьские выборы в Раду только углубят конфликты в украинском обществе.

Ещё одним фактором в пользу России является стремление окружения Зеленского удержать его от прямых переговоров с Путиным без надзора и участия США и Британии. Все украинские эксперты уверены, что при непосредственной встрече Зеленский попадёт под влияние Путина и выйдет из переговоров глубоко психологически сломленным.

То, что это не пустые слова, видно из сегодняшнего заявления бывшего президента Польши Квасьневского, который сообщил, что Зеленский боится встречаться с Путиным наедине, поэтому, мол, такая встреча возможно только в рамках нормандской четверки, чтобы лидеры Германии и Франции своим авторитетом защитили президента Украины от русского «хищника».

Мол, силы президентов слишком неравны, и спастись можно только участием «старших» — если Путин смог перевербовать Джорджа Буша — младшего на его собственном ранчо и ещё кучу европейских лидеров, то Зеленский не должен даже близко подходить к Путину в одиночку.

В чём тут выгода для России? Выигрыш времени и тактики. Чем дольше тянется решение проблемы Донбасса, тем меньше шансов вернуть его на нынешнюю Украину. Минский процесс — это не уговорить донецких и луганских уйти под киевских, а изменить саму Украину, на что она не способна. Никакие информационные операции в Донбассе, о которых мечтает Зеленский, не перестанут быть паллиативами без реального решения вопроса о переменах на Украине.

Реально спасти Украину сможет только отказ от нынешней трактовки незалежности как синонима войны с Россией, которая якобы спит и видит Украину поглотить. Ни один реальный аргумент на вопрос «А зачем России поглощать Украину?» не приводится. Дескать, Россия ищет поглощения Украины ради устранения санитарного кордона и выхода к границам Европы. Дескать, танкам так удобно быстрее попасть в Варшаву и Берлин. Как будто введение танков не повлечёт обмена ударами ядерных ракет, сводящих к нулю все танковые блицкриги.

Падение рейтинга Зеленского неминуемо, и начнётся оно уже этой осенью. Передел собственности, новые клановые войны, чистка органов управления, где сидят собранные Порошенко кадры, конфликт американских демократов, республиканцев и ЕС — всё это поле для манёвра России на украинском плацдарме. Главная её задача — продолжать наращивать ротацию элит, не допуская их острого конфликта, и удержать экономику в этот период от неконтролируемых явлений.

В России в преддверии трансфера 2024 года все конфликты получают раскрытие, и важно сделать так, чтобы украинская тема способствовала консолидации и сохранению курса на выполнение майских указов, означающих структурную перестройку экономики.

Иллюзии относительно того, что с избранием Зеленского у Украины появился шанс на спасение, рассеются уже до конца текущего года. Ни одна проблема не будет решена, но все они сохранятся и появятся новые. Задачей России на этом этапе будет не подготовка к поглощению кусков Украины (хотя могут быть отработаны и такие сценарии, но это зависит уже от самих русских окраины), а отгораживание от негативных последствий её распада.

Россия сосредоточена на восстановлении своих возможностей, и вовлечение в решение украинских проблем только сдерживает её поступательное развитие.