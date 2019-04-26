Новые санкции США: Белый дом теряет контроль над пятой колонной

Руслан Хубиев, , 21:49 — REGNUM

Считается, что мировая история развивается по спирали, однако следствие этого правила состоит в том, что происходит это во многом по человеческой глупости. Правду, как правило, никто не любит, а потому предпочитает ей общепринятый вымысел.

В результате опыт прошлых ошибок оказывается утерян, а использующая это враждебная сторона повторяет замшелые методы раз за разом. Санкции и пропаганда Запада вокруг России — классический тому пример.

Если внимательно рассмотреть основы любого англосаксонского переворота, становится предельно очевидно, что первым его этапом всегда является экономическое давление. Лишь после этого следуют определенные шаги, базирующиеся на классических государственных проблемах. На системной или бытовой коррупции, на вечной тяге к благосостоянию со стороны людей, на расслоении социума и ряде прочих «вечных» стереотипов.

Выбирая тот или иной присущий стране вариант, масштабы проблемы рукотворно раздуваются, включается роль «оппозиции» и диссидентов, пятой колонны и обманутых людей, провокаторы и шпионы используются прямо, а агенты влияния и народ — в обход. В это же самое время санкционное давление ухудшает жизнь простого населения и, как правило, выступает стимулом для эмоциональной возгонки людей.

Глупо полагать, что в США, например, нет пропасти между богатыми и бедными, а переименованная в лоббизм коррупция вдруг перестала быть одной из проблем, однако если эти вещи умышленно не раздуваются, всё это ощущается как нормальное положение дел. В России всё происходит с обратным знаком — с помощью информационных технологий и социальной инженерии типичные трудности превращаются в эмоциональный коллапс, а людей активно убеждают в том, что виной тому лишь внутренние проблемы. Якобы сама мысль об участии третьей стороны — нелепа, а примеры внешнего вмешательства — «оправдание, которое использует режим».

Санкции, помимо пропаганды, — важнейший инструмент в этом процессе. Их ключевая задача — ухудшить бытовую жизнь населения, а затем, используя аполитичность большей части людей, перенацелить всю вину на само государство. Показать «пагубность» независимого курса России и объяснить проблемы общества его устройством, властью, «генетической» коррупцией и прочими мифами, «доказывающими», что «нормальному человеку» с такой страной не по пути.

Для примера подобной англосаксонской политики в современном мире подходит больше даже не соседняя с нами юго-западная страна, а в более масштабном плане — Ливия. Место, где незадолго до рукотворного «мятежа» показатель ВВП на душу населения был одним из самых высоких в регионе, нефтяные доходы делились между всеми гражданами страны, а отменная система государственных дотаций работала как нигде в мире.

Безвозмездные пособия, бесплатное образование и медицина, а также низкие цены на товары и бензин., тем не менее, получив спровоцированный дефицит, а также экономические проблемы, вызванные европейскими и американскими санкциями, простые ливийцы обвинили не Запад, а Каддафи и свой народ. Рупоры НКО, СМИ и прочей западной работы в интернете надежно повторили схему позднего СССР.

Иными словами, у санкций есть оборотная сторона. Частичное, но все же перманентное ухудшение жизни общества, а, следовательно, и вектор на то, что население ввиду человеческих слабостей рано или поздно откажется понимать, что виной всему не столько внутренние проблемы, сколько чужое воздействие.

Аполитичность, активно навязываемая нашей стране через эстраду, музыку, «Голливуд» и прочие примеры для подражания, нацелена именно на этот исход. Тому или иному обществу в XXI веке полагается быть как можно более аполитичным, никто не должен иметь желание разбираться в причинах и источниках проблем, обо всех виновниках ему должна успешно рассказать пропаганда и интернет-работа «демократического» государства.

Так, если, например, годами приучать молодых россиян чувствовать отторжение от изучения советского прошлого, то в будущем их можно будет легко заставить повторить ошибки позднего СССР. Отдать страну «за джинсы и жвачки».

Иными словами, схема дестабилизации России мало чем отличаются от тех схем, которые применяются Западом по всему миру. Разница заключается лишь в том, что ранее этим занимались классические СМИ, а сегодня — частные компании, курируемые разведывательными службами и осуществляющие свою работу в интернете.

Большинство соцсетей и крупнейших социальных площадок принадлежат США, и если кто-то полагает, что алгоритмы выдачи информации в них справедливы и прозрачны, то это глубокое заблуждение.

Тем не менее США прекрасно понимают, что Россия — не типичная страна, а в буквальном смысле единственное государство, способное стереть их с лица планеты. Кроме того, какой бы слабой ни называли российскую экономику, она тем не менее занимает на 2019 год шестое место в мире по объему ВВП (по паритету покупательной способности), и такое государство не выйдет из строя просто потому, что введены ограничения по продаже определенной продукции.

В отличие от времен позднего СССР, источники для большинства товаров теперь вполне можно диверсифицировать, а потому надежды Запада на срабатывание санкций заключаются в другом — в так называемых «олигархах», пятой колонне, финансовом блоке и «мягкой силе». В том самом раскачивании ситуации изнутри, которое уже столько раз приносило желанные цели.

4

В последние несколько лет все эти проводники англосаксонских интересов ощутимо ослабли, а после серии неподчинения и фиаско, следствием которых стала неожиданная стойкость российской экономики к воздействию извне, США и вовсе приняли решение силой вернуть контроль над пятой колонной. То есть, как и в вопросе с персональными санкциями против олигархов, напомнить, от кого зависит их будущее и мечты.

Как следствие в новом апрельском законопроекте 2019 года, внесенном на рассмотрение Конгресса США, впервые появились такие меры, как «блокировка операций с российским суверенным долгом», а также возможность введения санкций против российского ЦБ. Кроме того, прописаны в нем и меры для заморозки и ареста активов «влиятельных бизнесменов», чиновников и прочих оказывающих влияние на страну лиц.

Последний пункт со всей очевидностью призван мотивировать «олигархов» активнее уходить в деятельную оппозицию к центральной власти, а заодно в рамках собственной деятельности ухудшать внутреннюю жизнь в стране. Пункт же о суверенном долге и санкциях против Центрального банка красноречив сам по себе.

Его наличие буквально означает, что укрепление власти государственников в Кремле с 2014 года масштабно выросло, и многие деструктивные действия, которые Запад ранее легко проводил через либеральный блок, ЦБ и прочие финансовые институты, теперь осуществить не так легко.

Ярким свидетельством этого, наглядно показавшим утерю контроля Запада над частью пятой колонны и либеральной элиты, стало продавленное условными силовиками решение по избавлению от основных вложений в трежерис США. Массовый вывод средств из суверенного долга Америки, ставший неожиданностью не только для российских кругов, но и для самих американцев, уверенных в том, что экономический блок достаточно ими контролируется.

Для нивелирования роста контроля над главной проамериканской силой в России со стороны президента и государственников и были добавлены пункты о «мотивации» олигархов и чиновников. Введено давление против Центрального банка и ряда ранее не попавших под санкции лиц.

В первую очередь подобное расширение понадобилось Штатам для того, чтобы заблокировать Министерству финансов России возможность размещения суверенного долга. Этим США хотят запретить иностранному бизнесу, все активнее выступающему против экономических ограничений, делать инвестиции в российские государственные бумаги. А во-вторых, новый законопроект вводит нечто, чего ранее в санкциях никогда не было.

В тексте сказано, что с момента принятия законопроекта для ЦБ РФ «могут быть заблокированы возможности для получения прямых краткосрочных внешних заимствований», а учитывая, что подобных угроз против ЦБ ранее со стороны Запада никогда не звучало, можно предположить, что поведение российского «регулятора» в последнее время перестало устраивать финансовые элиты США. То есть контроль над ним в существенной мере расширило государство.

И это при том, что еще в 2017 году Алексей Кудрин «со стопроцентной уверенностью» заверял, что у Вашингтона нет повода сомневаться в раскладе сил и влиянии на экономический блок России, и даже определил вероятность распространения санкций на суверенный долг как крайне низкую. Не говоря уже о санкциях против ЦБ, которые в то время казались немыслимыми. И вдруг, такие перемены. За что Вашингтон наказывает верный ему ранее либеральный блок и подставляет преданную ему агентуру?

Еще одним косвенным свидетельством того, что расклад сил в Кремле и влияние «силовиков» на экономический блок изменилось в лучшую сторону, является пункт нового санкционного законопроекта, отмененный в самый последний момент.

Так, из итогового документа изъяли предложения ряда американских законодателей, в которых прямо было сказано, что Центральный банк России не должен осуществлять финансирование российских банков, которые сами американцы включат в американские же санкции. А если он этого не сделает, то сам подпадет под санкционное давление.

Данный момент говорит о многом. Причем не только о запредельной наглости США, но и о том, что у американских законодателей были надежды на исполнение ЦБ столь антироссийского «указа».

Тот же факт, что данный пункт покинул итоговый закон, также выглядит красноречиво. Переоценка ситуации и анализ фактов в последний момент явно пошатнули уверенность США в беспрекословном выполнении этого аспекта со стороны ЦБ России, а значит влияние государственников в Кремле на экономический блок и вправду возросло.

Как бы то ни было, но новые санкции критическими для России не станут, в них любопытен иной момент, а именно то, как Россия научилась использовать давление Запада в качестве позитивного инструмента.

Запрет на работу ряда западных корпораций в нашей стране убрал на время многомиллиардные конгломераты с российского рынка, с которыми в условиях «свободного» капитализма отечественный бизнес конкурировать не мог. Военная угроза заставила страну совершить научно-технологический прорыв, а давление англосаксов на Европу — настроить ряд стран на дружбу с Москвой.

Силовые меры США на Ближнем Востоке развернули регион в поисках защиты лицом к Кремлю, а действия Запада на Украине сделали обществу России такую прививку от глупости, которую позитивная пропаганда сделать бы не смогла.

Точка зрения Обамы о «разорванной в клочья экономике» была на тот момент вполне обоснована, и поскольку такого финала удалось избежать, влияние Запада на пятую колонну в России действительно уменьшилось.

Помогут ли новые санкции Лондону и Вашингтону решить этот вопрос — покажет время, но пока, во многом, они работают с точностью до наоборот. Вместе с тем, при всех достижениях на дальней дуге, ситуацию в «ближнем зарубежье», все эти вихляния местных князьков, которые почему-то думают, что извечные территории Русского мира стали их личной вотчиной, которую они могут передать по наследству, надо пресекать на корню. И работа в этом направлении началась.