Newsweek: России надоело терпеть ситуацию в Идлибе

Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Терпение России по вопросу существования в сирийском Идлибе анклава боевиков подошло к концу, сообщает 26 апреля американское издание Newsweek.

По мнению издания, Россия намерена окончательно разобраться с этим «заповедником» и для этого ведёт активные переговоры с Ираном и Турцией.

Как известно, Анкара считает заметную часть «идлибских боевиков» своими союзниками и не признаёт их террористами.

Стоит отметить, что последние трехсторонние переговоры России, Ирана и Турции по сирийской тематике завершились принятием более жестких совместных заявлений о намерении ликвидировать отряды радикального толка, контролирующие зону «Идлиб».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев порекомендовал «умеренным» боевикам в Идлибе быстрее отмежеваться от своих более радикальных «коллег», уничтожение которых является одной из ближайших задач.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ сообщили о массированном ударе ВКС России по зоне «Идлиб»