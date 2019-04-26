Мосгорсуд отказал Грудинину в жалобе по иску о лишении депутатского мандата

Красногорск, , 19:29 — REGNUM Московский городской суд 26 апреля оставил в силе решение Никулинского суда Москвы об отказе в рассмотрении иска Павла Грудинина по лишению мандата в Совете депутатов городского поселения Видное. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает РАПСИ.

Решение Никулинского суда оставлено без изменений, жалоба Грудинина — без удовлетворения.

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» пытался оспорить решение видновского Совета депутатов о досрочном прекращении его депутатских полномочий в связи с представлением прокуратуры. Напомним, прокуратура выявила нарушения в декларации о доходах Грудинина — тот не указал в ней владение белизским офшором Bontro Ltd.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на незадекларированные при регистрации депутатом Госдумы в 2016 года зарубежные активы, в том числе — Bontro Ltd, указывали члены ЦИК на заседании 21 марта, вынося решение об отказе в передаче Грудинин мандата скончавшегося академика Жореса Алфёрова.

Кроме того, компания Bontro Ltd фигурировала в иске экс-супруги предпринимателя Ирины Грудининой о разделе совместно нажитого за 37 лет брака имущества. 23 апреля Видновский городской суд удовлетворил исковые требования Грудининой и присудил ей 2/3 имущества, в том числе ценные бумаги, акции ЗАО «Совхоз им. Ленина» и средства на иностранных счетах.

В период рассмотрения иска Грудинина заявила, что опасается за своё здоровье и попросила полицию обеспечить ей охрану от бывшего мужа. Заявление было удовлетворено.