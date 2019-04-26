Тамбовский губернатор – за растущее взаимодействие общества и власти

Тамбов, , 18:27 — REGNUM Тамбовский губернатор Александр Никитин призвал глав муниципалитетов развивать взаимопонимание и взаимодействие с активной частью гражданского общества и высоко оценил усиление молодежной политики в регионе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Социально ориентированные НКО: рост позиций

По мнению губернатора Александра Никитина, которое он недавно озвучил в своем ежегодном отчете перед депутатами областной думы, «в настоящее время в обществе наметились два ключевых запроса — на диалог с властью и справедливость». Ответом на них должно стать усиление взаимодействия организованного гражданского общества и органов власти, и центральное место в этой системе взаимоотношений занимает Общественная палата области.

Кроме того, за последние несколько лет, в том числе и в течение 2018 года, в развитии ответственности общества заметно выросла роль некоммерческих организаций.

«Многократно возрос кадровый, интеллектуальный, проектный потенциал сектора социально ориентированных некоммерческих организаций, что привело к самому успешному результату за всю историю участия тамбовских НКО в конкурсах грантов президента Российской Федерации. В частности, в 18-м году получателями грантов стали 23 проекта на общую сумму почти 30 млн рублей, в 17-м таких проектов было 16», — сказал Александр Никитин. — В результате их активного участия в конкурсах Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам национальностей в регион привлечено свыше 80 млн рублей для реализации общественно-значимых проектов и программ.

Отметим, что в настоящее время, по оценке Федерального агентства по делам национальностей, Тамбовская область является одним из лидеров среди регионов по работе в сфере межнациональных отношений.

Новый этап становления префектур

В своем выступлении губернатор отметил также, что минувший год стал этапом становления общественных префектур в качестве новой формы взаимодействия жителей конкретных территорий с органами государственной власти и местного самоуправления. В настоящее время в областном центре действуют восемь префектур: «Центральная», «Лётный городок», «Олимпийский парк», «Уютная», «Западная», «Рылеева», «Полынковская», «Мичуринская». Еще одна действует на территории города Уварово, недавно появилась префектура в северной части города, планируется к созданию и на юге Тамбова.

По словам губернатора, группам инициативных граждан, объединившихся в общественные префектуры, удалось изменить отношение общества к власти, а власти к обществу, успешно решить давние застарелые проблемы. Более того, со стороны исполни тельной власти были приложены все усилия, чтобы некоторые префектуры, например, «Центральная», смогла получить из внебюджетных источников дополнительное финансирование на благоустройство, в частности «Олимпийского парка» в размере 98 млн рублей.

«Считаю необходимым обеспечить распространение на другие муниципальные образования региона данного положительного опыта, выступающего как тот безошибочный маяк, который светит единственно верно, помогая выбрать нужное направление и нужный курс в большом и ответственном плавании», — подчеркнул Александр Никитин.

Новый уровень молодежной политики

Глава региона также обратил внимание депутатов на то, что реализация государственной молодёжной политики вышла в регионе на новый уровень. Наблюдается устойчивый рост числа молодежи и организаций, участвующих в добровольческой деятельности, увеличивается число и масштабы реализуемых социально-значимых программ и проектов. Так, в регионе более 46 тысяч человек и 40 некоммерческих организаций объединены общей целью — популяризации добровольческой деятельности.

Тамбовщина на федеральном уровне официально признана «Регионом добрых дел». В конкурсе региональных практик поддержки волонтёрства тамбовский опыт был признан одним из лучших в стране. Также область вошла в число 11-ти по стране и стала единственной в округе, где реализована инициатива по присвоению улицам и объектам названий, связанных с Годом добровольца.

С 1 января текущего года в рамках национального проекта «Образование» началась реализация регионального проекта «Социальная активность». В его рамках будет создана инфраструктура для поддержки деятельности волонтёров. В этой связи целесообразно завершить работу по созданию регионального ресурсного центра поддержки добровольчества и волонтерства на базе городского Дома молодежи, придав ему статус областного учреждения.

Как считает Александр Никитин, одним из главных событий прошлого года стало проведение регионального конкурса «Лидеры Тамбовщины».

«По своему содержанию, активности участников и уровню профессиональных компетенций молодежи он превзошел все ожидания. Поэтому по моей инициативе все полуфиналисты были включены в резерв управленческих кадров администрации области, а это 32 человека, большинство из которых в настоящее время уже работают в органах власти, местного самоуправления и бизнес-структурах», — заявил глава региона.

В начале апреля текущего года на образовательной площадке «Диалог на равных» он инициировал проведение второго сезона «Лидеров Тамбовщины» и пригласил всех заинтересованных молодых людей принять участие в этом управленческом конкурсе и реализовать свой личностный потенциал. Как считает губернатор, сохранение подобного формата является целесообразным для вовлечения молодежи в решение актуальных вопросов жизни региона.

«Если бы у меня спросили, чем я больше всего горжусь в настоящий момент, незамедлительно ответил бы: конечно же, нашими ребятами и девчатами, идеи, стремления и мечты которых нацелены на созидание, на укрепление нашей области и страны в целом, и, безусловно, тем общением с ними, которое дает силы и надежду в работе. Поверьте, ведь знаю не понаслышке: наши, тамбовские, — самые успешные и талантливые, самые красивые и неутомимые», — подчеркнул Александр Никитин.

По его мнению, немаловажным является участие молодежи в развитии патриотического движения, в том числе в народно-патриотической акции «Бессмертный полк», которая в прошлом году впервые прошла по новому маршруту и стала самой массовой за все время ее проведения. Отдать дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны тогда вышло беспрецедентное количество тамбовчан: 62 тысячи человек — в областном центре и 125 тысяч — по всей области в целом, среди которых было много представителей молодого поколения.

Муниципалитетам — «новую открытость»

Александр Никитин также сделал акцент на усилении работы в муниципалитетах с активной частью гражданского общества. Сейчас возрастает гражданская активность, растет интерес к формам непосредственного участия жителей в принятии социально-значимых решений. В связи с чем между обществом и властью часто возникает недопонимание, иногда и недоверие по поводу принятия тех или иных управленческих решений.

«Убеждён, что влияние на эту ситуацию оказывает недостаточная информационная открытость руководителей муниципалитетов, органов государственных власти и учреждений. Хочу подчеркнуть особенно, что в моем понимании, открытость — это не только наличие аккаунтов в социальных сетях. Часто у нас только к этому все и сводится, — обратился губернатор к присутствующим в зале. — А, в первую очередь, умение без чванства и спеси слушать и понимать людей, их проблемы и чаяния, вовремя реагировать на их боль, а не после моего звонка ответственным исполнителям!»

В данном направлении в регионе уже есть позитивная практика. Это и уже упомянутые создание общественных префектур и проекты в сфере молодежной политики, и «Народная инициатива» как один из наиболее успешных механизмов стимулирования общественных начинаний. Для справки: с 2016 года его финансирование из регионального бюджета увеличилось в 1,7 раза, в итоге в прошлом году в опросах по определению актуальных проектов для территорий приняли участие 193 тысячи граждан. Однако нужны новые актуальные социальные проекты, также направленные на реальное вовлечение людей в дело развития Тамбовской области.

Глава региона заметил, что для успешного развития Тамбовщины необходимо не только ситуативно реагировать на возникающие проблемы, но и всем научиться не в следующем году, а уже сейчас прогнозировать ситуацию и работать на опережение, не бояться говорить о проблемах и трудностях.

«Население должно знать, что мы не прячемся от острых тем, знаем их и предлагаем жителям вместе работать над решением», — уверен Александр Никитин.