Зеленский изменит закон об украинском языке в интересах общества — эксперт

Киев, , 18:26 — REGNUM Конституционный Суд Украины должен дать оценку закону №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом 26 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Это очень далекая перспектива. Как мы видим, Конституционный Суд не так уж и активно работает, это не так быстро. Не думаю, что рассмотрение этого вопроса будет ускорено. Но для того, чтобы его закрыть, конечно, нужно решение Конституционного Суда как окончательной инстанции. Конституционный процесс, который предложил Бойко, должен начаться», — сказал Грищенко.

При этом не исключает, что новоизбранный президент Владимир Зеленский внесет в языковой закон свои правки.

«Нужно смотреть на политическую составляющую этого процесса. Новоизбранный президент после анализа текста может выйти с предложением внести в него какие-то поправки, изменения, если конечный вариант текста этого закона будет противоречить тому, что ожидает значительная часть общества… У него в команде много креативных и талантливых юристов, которые найдут любое решение, в зависимости от того, какую получат задачу от нового президента», — пояснил Грищенко.

Он также считает, что языковой вопрос нужно урегулировать так, «чтобы ни у кого не возникали сомнения относительно перспективы его применения на протяжении длительного периода, чтобы он отвечал интересам разных групп граждан, которым это важно».

«С другой стороны, через определенное время другие вопросы будут в центре внимания украинского общества не потому что это неважно, а потому что есть более горячие темы, о которых тоже вспоминают политики», — добавил Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля внефракционный депутат Юрий Бойко заявил, что языковой закон будет опротестован в Конституционном Суде. По его словам, основанием для отмены закона может стать нарушение депутатами процедуры рассмотрения поправок к законопроекту.

«Мы к этому готовы. Иск уже готов. Есть набор статей, которые нарушили во время рассмотрения этого закона. Мы подадим в суд, если он будет принят», — рассказал Бойко.

Он также считает, что закон о языке дискредитирует часть украинцев.

«Конституционный Суд должен отменить этот карательный закон. Мы избежим дискриминации части наших граждан, части украинцев», — рассказал Бойко.

Напомним, 25 апреля Рада приняла исторический для Украины закон о защите украинского языка. В документе указано, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Теперь украинское гражданство будут предоставлять только при условии владения украинским языком. Исключением станут иностранцы и лица без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины и получили госнаграду; или же лица, принятие которых в гражданство представляет государственный интерес для Украины.

При этом на телевидении, СМИ и в печати вводятся языковые квоты. Так, через два года после вступления в силу этого закона квота украиноязычного продукта на телевидении будет составлять 90% (сейчас действует квота 75%); для местных каналов — 80% (сейчас — 60%). Квота 75/30 для телекомпаний, которые вещают на крымскотатарском. Спустя 13 месяцев после вступления закона в силу по крайней мере половина тиража печатных СМИ должна быть на государственном языке (исключение — крымскотатарские издания и пресса, которая выходит на официальных языках ЕС).