США больше не хотят платить за мировую гегемонию — Сергей Кургинян

Москва, , 18:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп начал готовиться к выборам и перехватил «карту миролюбия» и у своих конкурентов, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 26 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя призыв Трампа к ядерному разоружению.

«Трамп находится в предвыборном периоде и вдруг ошеломляюще выступает с тем, с чем в принципе должен был бы выступать Обама, — сказал Кургинян. — Он вдруг перехватывает карту миролюбия у соответствующих групп. В этом есть его игра на внутреннем поле. Это начало пиара для будущих выборов. Но свои же республиканцы ему скажут: «Ты что, белены объелся? Нам нужна гонка вооружений и ВПК. Ты куда полез?»

Кроме того, Кургинян отметил, что сейчас США «мечутся», рассчитывая каким-то способом избежать результатов сокрушительной для них ядерной войны.

«Для этого существует противоракетная оборона. Для этого существует технологическая гонка, [цель которой] как-нибудь сделать так, чтобы эта война для них не закончилась сокрушительным результатом. Как-то от неё отгородиться, и тогда её можно начать, — сказал Кургинян. — Какая сложилась ситуация? За гегемонию надо платить, а платить нет возможности. Платить за мировую гегемонию Штаты не хотят, а не платить не могут. Как только они отказываются от гегемонии, [у них] тем или иным способом забирают печатный станок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российские власти позитивно воспринимают идею президента США Дональда Трампа о необходимости уничтожения всего ядерного арсенала на Земле.

«Идея прекрасная! Но нет никаких деталей. Нет понимания, в чём суть инициативы», — сказал Песков.

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