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СМИ сообщили о массированном ударе ВКС России по зоне «Идлиб»

Политика

По некоторым данным, воздушные удары нанесены в ответ на попытку обстрелять российскую авиабазу Хмеймим

Идлиб, Сирия, 26 апреля 2019, 17:44 — REGNUM  Российские боевые самолёты нанесли массированные удары по незаконным вооруженным формированиям, контролирующим часть сирийских провинций Хама и Идлиб, сообщает 26 апреля Al Masdar News со ссылкой на неназванный источник среди сирийских военных.

СМИ утверждают, что авиаудары являются ответом на попытку обстрелять город Латакия и авиабазу Хмеймим, где базируются российские ВКС.

Напомним, 25 апреля террористы пытались осуществить обстрел с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев 26 апреля посоветовал боевикам «умеренной оппозиции» в Идлибе более чётко отмежеваться от террористов, уничтожение которых будет продолжено.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия обозначила, какие перспективы ждут боевиков в зоне «Идлиб»

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Война в Сирии
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