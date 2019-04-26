СМИ сообщили о массированном ударе ВКС России по зоне «Идлиб»

Идлиб, Сирия, , 17:44 — REGNUM Российские боевые самолёты нанесли массированные удары по незаконным вооруженным формированиям, контролирующим часть сирийских провинций Хама и Идлиб, сообщает 26 апреля Al Masdar News со ссылкой на неназванный источник среди сирийских военных.

СМИ утверждают, что авиаудары являются ответом на попытку обстрелять город Латакия и авиабазу Хмеймим, где базируются российские ВКС.

Напомним, 25 апреля террористы пытались осуществить обстрел с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев 26 апреля посоветовал боевикам «умеренной оппозиции» в Идлибе более чётко отмежеваться от террористов, уничтожение которых будет продолжено.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия обозначила, какие перспективы ждут боевиков в зоне «Идлиб»