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В Армении нет ясного плана развития страны: Рубен Варданян

Политика

Варданян убежден, что без экономической программы одной борьбы с коррупцией недостаточно

Ереван, 26 апреля 2019, 17:34 — REGNUM  При всей положительной динамике, наблюдаемой после революции, в Армении нет ясного плана развития страны. Такое мнение в интервью Общественномy телевидению Армении выразил известный бизнесмен, соучредитель гуманитарной премии «Аврора» Рубен Варданян.

Сославшись на разговор с некоторыми членами правительства, в которым Варданян сказал, что их намерение бороться с коррупцией и добиваться равенства воодушевляет, но тем не менее этого недостаточно.

«Я поинтересовался, какую страну они хотят построить, мне ответили, честную, в которой бы не было коррупции», — сказал бизнесмен.

Варданян убежден, что без экономической программы одной борьбы с коррупцией недостаточно. «Нужны более глубокие экономические реформы», — заключил он.

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Экономика Армении
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