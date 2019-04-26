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«Не значат ничего» – Сергей Кургинян о словах Трампа о ядерном разоружении

Политика

Лидер движения «Суть времени» назвал то, что не даёт начаться новой мировой войне

Москва, 26 апреля 2019, 17:32 — REGNUM  Слова президента США Дональда Трампа о ядерном разоружении России, США и Китая — это просто «сотрясание воздуха», считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 26 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это не значит абсолютно ничего. Потому что технологически это сделать невозможно. Невозможно на уровне переговоров добиться этого, — сказал Кургинян. — Кроме того, ядерное оружие есть не только у России, Китая и США, а у гораздо более широкой группы стран. Есть Индия, Израиль и так далее. На перспективе если это (слова Трампа — прим. ИА REGNUM ) что-то и означает, то это прокладывание пути к мировой войне. Потому что единственное средство сдерживания мировой войны — это стратегическое ядерное оружие. Мы существуем в эпоху, когда только наличие ядерного баланса сдерживает мир от войны. Если снять этот баланс, то война начнётся».

При этом Кургинян уточнил, что теоретически можно представить себе разговор о новой генерации вооружения — космического или иного, которое заменит собой ядерное оружие и позволит развязать в одностороннем порядке войну при большом технологическом преимуществе.

«Но это чисто теоретическая возможность. Она практически сейчас не реализуема, и никакого практического смысла в этом заявлении нет, и это просто сотрясание воздуха», — подчеркнул Кургинян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что Соединённые Штаты должны избавиться от ядерных вооружений. По его словам, это нужно сделать вместе с Россией и Китаем.

«Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», — сказал Трамп.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил о желании избавиться от ядерного оружия

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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