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Россия обозначила, какие перспективы ждут боевиков в зоне «Идлиб»

Политика

Спецпредставитель президента России по Сирии посоветовал «умеренным» боевикам чётче обозначить свою «умеренность»

Идлиб, Сирия, 26 апреля 2019, 16:53 — REGNUM  Москва призывает группы боевиков в Идлибе, относящих себя к «умеренной оппозиции» конкретнее отмежеваться от радикальных террористов, уничтожение которых будет продолжено, заявил 26 апреля спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Стоит отметить, что скопившиеся в зоне деэскалации «Идлиб» боевики постепенно попадают под контроль радикальных террористических группировок.

Напомним, среди последних решений Ирана, России и Турции по вопросу стабилизации в Идлибе значится «обеспокоенность в связи с попытками террористической организации «Хейат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилить свой контроль в зоне», а также подтверждена решимость добиться «окончательной ликвидации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько дней ближневосточные СМИ указывают на рост интенсивности воздушных и артиллерийских ударов по террористам в зоне «Идлиб».

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Война в Сирии
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