Сальвини: предпочел бы, чтобы в ЕС вошла Россия, а не Турция

Рим, , 16:49 — REGNUM Санкции против России являются бесполезными, если не прямо вредными для итальянской экономики, заявил журналистам в пятницу, 26 апреля, вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает информагентство Askanews.

В Евросоюзе в течение десятилетий тратят миллиарды евро на то, чтобы убедить Турцию вступить в ЕС, но «между Турцией и ЕС нет ничего общего», было бы предпочтительнее говорить в таком контексте о России, отметил Сальвини.

Евросоюз и Россия намного ближе друг к другу с точки зрения истории и культуры, экономики и традиций, считает вице-премьер Италии.

В период предвыборной кампании к национальным выборам 2018 года Сальвини заявлял о намерении отменить антироссийские санкции. Однако премьер-министр Италии Джузеппе Конте не голосовал против их продления. В Италии своим «приоритетным союзником» называют США.

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