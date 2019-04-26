Зеленский пересмотрит программу сотрудничества с МВФ — эксперт

Киев, , 16:46 — REGNUM Доктор экономических наук Украины Василий Фурман поддержал планы команды будущего президента Владимира Зеленского продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом и пересмотреть условия действующей программы stand-by. Соответствующее заявление Фурман сделал 26 апреля в эфире одного из украинских телеканалов.

«Эти заявления мне, как экономисту, нравятся. Я поддерживаю сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. МВФ выгоден Украине по двум аспектам: первое — это дешевые деньги, которые предоставляет и МВФ, а после МВФ деньги предоставляют Европейский банк реконструкции и развития, Мировой банк, Еврокомиссия, правительства других стран. Второе — это реформы, которые прописаны в меморандуме и которые очень важны. Мы сегодня, к сожалению, за 28 лет независимости из всех европейских стран «пасем задних». Украина — единственна страна, которая не вышла на уровень развития 1990 года», — рассказал Фурман.

При этом он напомнил, что решение о снижении цен на газ и тарифов на коммунальные услуги может принять только правительство, а не президент.

«Требования снизить тарифы в два раза — популистские заявления, это невозможно сделать. Тарифы должны быть рыночными. В Украине за экономическую политику отвечает правительство. Хотя многие политики обвиняют в экономических провалах президента, Национальный банк, Верховную Раду», — рассказал Фурман.

По его словам, борьба с коррупцией, судебная реформа и запуск рынка земли позволят завести инвестора на Украину.

«Сегодня Украина и украинцы бедные. Нужно сделать все возможное, чтобы Украина богатела и развивалась. И президент Порошенко, и президент Зеленский говорили, что сегодня мы тратим на коррупцию 2% ВВП… Нужен рынок земли. Если боитесь, что у нас скупят землю, введите ограничения, чтобы была эффективность. На таможне, по оценкам разных экспертов, мы теряем от 4 до 10 млрд долл.», — подытожил Фурман.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля член команды Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк заявил, что команда будущего президента Украины уверена в успешном пересмотре программы сотрудничества Киева с МВФ.

«Относительно МВФ. Естественно, позиция — продолжать взаимодействие. Мы рассчитываем на успешное ревю в мае», — рассказал Данилюк.

Напомним, в марте 2019 года на встрече с бизнес-ассоциациями Европы и США Владимир Зеленский заявил, что не планирует разрывать договор о сотрудничестве с МВФ, если станет президентом. При этом Зеленский отметил, что поддерживает снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, так как стране нужны инвестиции.

Кроме того, он планирует ввести налог на выведенный капитал в размере 5% и вывести бизнес из тени по налоговой амнистии в 5−7%, для крупного бизнеса — 8−10%.

19 октября 2018 года МВФ и правительство Украины подписали новую программу сотрудничества stand-by на общую сумму $3,9 млрд. В МВФ заявили, что пересмотр программы будет проводиться каждые полгода. В декабре 2018 года Украина получила первый транш по новой программе в размере $1,4 млрд.