Путин в Пекине провел переговоры с президентом Египта

Пекин, , 16:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси в рамках форума «Один пояс, один путь», который проходит в столице Китайской Народной Республики городе Пекине.

В ходе переговоров глав России и Египта обсуждалось возобновление авиасообщения между российскими городами и египетскими курортами, а также строительство атомной электростанции в Эль-Дабаа и российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

На переговорах российский лидер одобрил усилия египетских властей по обеспечению безопасности в своих аэропортах. Путин выразил уверенность, что эти усилия должны поддержать возобновление российских авиарейсов в Египет по окончании проходящих в настоящее время технических консультаций между сторонами.

Также Путин и ас-Сиси обсудили проект строительства атомной электростанции в Эль-Дабаа и сотрудничество в сфере железнодорожного строительства

Кроме того, обсуждалось взаимодействие между Россией и Египтом в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

Говорили лидеры и о региональных, а также международных проблемах. Обсуждалась война в Ливии, ситуация в Сирии, палестинский вопрос.