В Латвии признались в зависимости от гастарбайтеров

Рига, , 16:23 — REGNUM

О том, что время, когда Латвии будут необходимы гастарбайтеры, настанет, рассказал в эфире Latvijas Radio советник латвийского министра экономики Юргис Миезайнис. При этом, подчеркнул чиновник, приезжие работники не должны вытеснять с рынка труда местных жителей.

В дискуссии также приняла участие гендиректор латвийской конфедерации работодателей Лига Менгельсоне, которая признала, что дефицит кадров в прибалтийской республике уже стал острой проблемой.

«Ключевой вопрос, что мы называем производительностью труда и продуктивностью. Не хватает рабочей силы в обрабатывающей отрасли, в пищевом производстве, в обрабатывающем сельском хозяйстве», — рассказала Менгельсоне, подчеркнув, что многие отрасли, испытывающие нехватку рабочей силы, готовы помочь в переквалификации трудового населения.

Сегодня, 26 апреля, же латвийский парламент принял решение продолжить работу над поправками, которые разрешать студентам-иностранцам, обучающимся в Латвии, работать 40 часов в неделе вместо ранее разрешенных 20 часов. Об этом сообщает новостной портал ris.lms.lv.

Поправки коснуться иностранных студентов с временным видом на жительством или учебной визой и вступят в силу с 1 сентября 2019 года. Как указывается в аннотации к законопроекту, в реальности уже сегодня студенты-иностранцы работаю больше разрешенных 20 часов, однако работодатели не указывают это в своей бухгалтерии. Принятие данных поправок, считают в Сейме, будет способствовать борьбе с теневой экономикой.

Как уже ранее сообщало ИА REGNUM, страны Прибалтики страдают от массовой эмиграции своих граждан в страны Западной и Северной Европы, так например недавний опрос показал, что более трети латвийцев (36%) в возрасте от 18 до 60 лет в ближайшем будущем планируют эмигрировать из страны.

Напомним, что недавно пограничная служба Латвии констатировала многократное увеличение числа работников-нелегалов, прибывающих в прибалтийскую республику. Представитель пограничной охраны Карина Петерсоне заявила, что еще в 2017 году насчитывалось около 100 случаев, когда иностранные граждане работали без необходимых разрешений. В прошлом же 2018 году их количество увеличилось почти в 4 раза, достигнув показателя 370.

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